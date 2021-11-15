Aysun Kayacı'nın babası hayatını kaybetti

Eski manken ve oyuncu Aysun Kayacı'nın babası Selahattin Kayacı hayatını kaybetti. Selahattin Kayacı Üsküdar'da Küplüce Camii'nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. Uzun süredir yurt dışında yaşayan Aysun Kayacı, babasının cenazesine katılmadı.

Eski oyuncu ve model Aysun Kayacı'nın bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören babası Selahattin Kayacı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kayacı için Küplüce Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. 2012 yılında Efe Kapancı ile evlenerek Londra’ya yerleşen ve uzun yıllardır babasıyla küs olduğu bilenen Aysun Kayacı’nın babasının cenazeye katılmadığı görülürken, Selahattin Kayacı’nın yakınları ve arkadaşları katıldı.

Londra'da yaşıyor

27 Ekim 2012’de bankacı Efe Kapancı ile evlenen Aysun Kayacı Londra’da yaşıyor. Dokuz yıl aradan sonra ilk kez geçen ağustos ayında Türkiye’ye tatile gelmişti.