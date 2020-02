Ayşe Aytaman'a Amerika'da ‘Yılın Doktoru' ödülü

Mahmut Can EMİR/ ABD (DHA) – ABD Gazi İşleri New York Harbor Sağlık Sistemi\'nin Brooklyn Kampüsü\'ndeki Gastroenteroloji ve Hepatoloji Şefi, VISN 3 Karaciğer Kanseri Ekibi Direktörü ve Brooklyn Amerikan Gastroenteroloji Üniversitesi Yönetici Kurulu üyesi Dr. Ayşe Aytaman, ABD Karaciğer Vakfı tarafından \'yılın doktoru\' seçilen ilk kadın doktor oldu.



1976 yılında Amerikan Karaciğer Hastalığı Araştırma Derneği (AASLD) girişiminde kurulan ABD Karaciğer Vakfı, bu yıl 18’incisini düzenlediği ‘Onur Galası’ etkinliğinde ödülü Ataman’a teslim etti.

Gazi İşleri Departmanı Genel Başkanı Dr. Patrick Malloy, \"Bu Dr. Aytaman için büyük bir gurur. Bu başarı Dr. Aytaman’a karaciğer kanseri ve karaciğer yetmezliğinin uzun vadeli sonuçlarını önlemek için tarama ve tedaviyi destekleyerek Hepatit C salgınına müdahale etmek de dahil olmak üzere önceliklerine eğilme fırsatı sunuyor” dedi.



Gazi İşleri Departmanı’nda yirmi yılı aşkın bir süredir çalışan Dr. Aytaman, gazileri ve eğitmenliğini yaptığı öğrencilerini yaptığı her şeyin en büyük ilham kaynağı olarak gördüğünü ve meslektaşları tarafından verilen bu ödülün Gazi İşleri Departmanı’nın çalışmasına verdiği destek nedeniyle mümkün olduğunu belirterek, \"Bu, benden çok Gazi İşleri’nin başarısı\" dedi.



Dr. Aytaman\'ın klinik araştırma ilgi alanları, ileri karaciğer hastalıkları, hepatoselüler karsinom, kronik ve ilerlemiş karaciğer hastalıklarında sisteme dayalı performans artışı ve nakil öncesi ve sonrası hepatit C tedavisindeki epidemiyoloji ve araştırmalar olarak açıklandı.