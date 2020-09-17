AYM'den Enis Berberoğlu için 'hak ihlali' kararı!

Anayasa Mahkemesi (AYM), 25'inci, 26'ıncı ve 27'nci dönem CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının oy birliğiyle ihlal edildiğine karar verdi.

Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunda, "dokunulmazlık hakkını yeniden kazanan bir milletvekili hakkında yargılamaya devam edilmesi ve tutukluluğun sürdürülmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, iddia tanığının duruşmada hazır edilmemesi nedeniyle de tanık sorgulama hakkının ihlal edildiği" belirtilmişti.

Başvuruyu, bugünkü gündem toplantısında ele alan Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Berberoğlu'nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun oy birliğiyle aldığı kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.

"Yeniden yargılamanın beraat ile sonuçlanacağı inancıyla hukuki mücadeleyi sürdüreceğiz"

Berberoğlu'nun avukatları Murat Ergün ve Yiğit Acar, AYM'nin kararı sonrası yaptıkları açıklamada, yeniden yargılama sürecinde Berberoğlu'nun beraat edeceklerine inandıklarını belirtirken, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandılar:

"Yüksek Mahkeme’nin bu kararıyla müvekkilimiz hakkındaki mahkumiyet kararı ortadan kalktı, yeniden ve adil yargılama zorunlu hale geldi. Ancak müvekkilimizin 3 dönemdir üyesi olduğu TBMM, AYM kararını 4 ay daha bekleseydi, bugün hukuksuzluğu kesinleşen bir ceza ile Berberoğlu’nun milletvekilliği düşürülmemiş, seçmen iradesi çiğnenmemiş olurdu.

"Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararını yayınlamasının ardından bize gösterilecek yargı makamına başvuruda bulunacağız. Yeniden yargılama sürecinin beraat ile sonuçlanacağı inancıyla hukuki mücadeleyi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Milletvekilliği düşürüldü

Berberoğlu, durdurulan MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 20 Eylül 2018'de Berberoğlu'nun hapis cezasını onadı, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verdi.

Yargıtay kararı üzerine tahliye edilen Enis Berberoğlu hakkındaki kesinleşmiş ceza, TBMM Genel Kurulu'nda 4 Haziran 2020'de okunmuş ve CHP'li Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürülmüştü. Ertesi gün gözaltına alınan Berberoğlu, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, aynı gün Koronavirüs tedbirleri kapsamında izinli olarak cezaevinden çıkarılmıştı.