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AYM, CHP'nin yüksek yargıya tırpan düzenlemesine itirazını usulden reddetti: Resmi Gazete'yi bekleyin

AYM gerekçe olarak kanunun resmi gazetede yayımlanmamasını gösterdi

04 Temmuz 2016 16:13

Anayasa Mahkemesi, yüksek yargıda yeni düzenlemeler içeren "Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un iptali istemiyle CHP'nin açtığı davayı, söz konusu kanun henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadığından reddetti.

Yüksek Mahkeme, CHP'nin 6723 sayılı Kanun'un tümünün yok hükmünde olduğunun saptanması veya tümünün Anayasa'ya aykırılığı nedeniyle iptali sitemiyle yaptığı başvuruyu ele aldı. Başvuru, oy çokluğuyla reddedildi.

Ret gerekçesinde, Anayasa'nın 151'inci maddesinde Anayasa Mahkemesinde doğrudan iptal davası açma hakkının, iptali istenen kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak 60 gün sonra düşeceği kuralına yer verildiği hatırlatıldı. "Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun"un ilgili maddesinde de benzer düzenlemelerin yer aldığı ifade edilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Dava dosyasının incelenmesinden, 6723 sayılı Kanun'un tümünün yok hükmünde olduğunun tespiti veya şekil ya da esas bakımından iptalleri talebiyle 1 Temmuz 2016'da iptal davası açıldığı ve bu tarih itibarıyla kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmadığı anlaşılmıştır. İptal davasının açıldığı tarihte, Anayasa'da ve 'Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'da öngörülen iptal davası açma sürelerinin henüz işlemeye başlamadığı açık olduğundan süresinden önce açılan iptal davasının incelenebilmesi ve dava konusu kuralların Anayasa'ya uygunluk denetiminin yapılabilmesi mümkün değildir. Açıklanan nedenlerle bu aşamada incelenmesi mümkün olmayan iptal davasının reddi gerekir."

Anayasa Mahkemesi üyeleri Alparslan Altan ve Erdal Tercan, çoğunluğun görüşüne katılmadı.

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