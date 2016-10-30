Ayla Akat Ata kimdir?

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ile Fırat Anlı'nın gözaltına alınmasını protesto ederken gözaltına alınıp tutuklanan eski BDP milletvekili ve Kongreya Jinên Azad (KJA) sözcüsü Ayla Akat Ata, 1976'da Diyarbakır'da doğdu. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Ata, serbest avukat olarak çalıştı. İHD Diyarbakır Şubesi ve Genel Merkez yöneticiliği görevi yaptı.

TOHAV ve Göç-Der üyesi. Diyarbakır Kadın Platformu kurucuları arasında yer aldı. PKK'nın hapisteki lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları arasında yer aldı. 2003'te Mardin'de aralarında rütbeli subayların da bulunduğu 405 askere açılan tecavüz davasında müşteki avukatlarındandı.

Diyarbakır'da düzenledikleri oturma eylemi sonrası gözaltına alınarak tutuklanan 24 barış annesinin 31 Mart 2006'da Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasında avukat olarak yerini aldı. 22 Temmuz 2007'de bağımsız aday olarak girdiği seçimlerde Batman milletvekili oldu.

DTP grubuna katıldı. DTP'nin Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılmasının ardından BDP'ye geçti. Şubat 2010'da Bengi Yıldız ile birlikte BDP grup başkanvekilliği görevine seçildi.