Aykut Kocaman'dan sert ifadeler

\"Burada maç kazanmak çok zor\"

\"Ondan sonra eze eze yendik diyorlar. Ezdirile ezdirile! Ben bunu anlayamıyorum\"

İSTANBUL / DHA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-2 biten Beşiktaş maçının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı.

Aykut Kocaman\'ın konuşması şöyle;

\"Ne diyebilirim ki, söylenecek bir şey yok. Oyunun etrafında kalarak oyunu anlatmaya çalışmak ki, genelde bunu yapıyoruz ama mümkün değil... Burada maç kazanmak çok zor, gerçekten çok zor. Kelimeleri seçerek kullanmakta fayda var ama öbür taraftan da nasıl anlatacağını bilmiyor insan. Maç kazanmak çok zor, burada. Hakemleri de büküyorlar, her şey bükülüyor burada. 3-4 gün önce oynadığımız maçı daha aynı şekilde hakemin büyük yanlışlarıyla bugün maçın şekli bir anda döndü. Adamları da anlıyorum; haksız da değiller. Burası başka bir yer olmuş. Başka bir şey söylemeyeceğim. Bu oyunla ilgili de söylenecek bir şey yok. İyi bir skor, fena bir skor değil. Kazanmaya çok yakındık, kazanabilirdik de ama kazanma şansımız pek yok gibi gözüküyordu. Gerçekten söyleyecek bir şeyim yok. Haftalardır anlatıyorum. Çok net bir şekilde bunu kimse görmüyor mu? Anlamıyorum. Tepkim, her şeye; bu atmosfer, bu hakemler, biz... herkes yani. Bu iş, bu değil. Tekmeler, tokatlar, dokunmadan fauller... İlk maç da böyle yani. Ondan sonra eze eze yendik diyorlar. Ezdirile ezdirile! Ben bunu anlayamıyorum. Nerelerdeyiz, neler yapıyoruz, neler konuşuyoruz? Samimiyetle söylüyorum, anlayamıyorum. Bu, bu şekilde bir oyun değil. Bu oyunun nesini konuşabiliriz ki? Son iki maçı yöneten hakem Türkiye\'nin en tecrübeli iki insanı ama maçlara bir baksınlar. Yönettikleri maçtan sonra huzur duyuyorlar mı? Söylenecek bir şey yok, çünkü oyunun içine giremiyoruz ki!.. Hep oyunun dışında başka bir oyun oluyor. Kırmızı kartlarla ilgili de, hakem yüzde yüz haklı, oyuncularımız yüzde yüz haksız. Bu çok net. Ama bunun yanı sıra en az 2-3 oyununun Beşiktaş takımından atılması gerekiyordu. Oyuncularımın cezasını ben keseceğim, o benim işim. Bunu ben yapacağım ama orada da sen işini yap.\"