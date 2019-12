-AYKUT KOCAMAN'DAN KAYSERİ UYARISI İSTANBUL (A.A) - 12.02.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 14 Şubat Pazartesi günü Spor Toto Süper Lig'de karşılaşacakları Kayserispor'u, ''Ligin enleriyle donatılmış, ciddi, disiplinli, organize bir antrenör takımı'' şeklinde değerlendirdi. Fenerbahçe Televizyonu'nda yayınlanan ''Teknik Analiz'' programında soruları yanıtlayan Kocaman, 21. hafta mücadelesinde Kayserispor ile yapacakları karşılaşmanın, kendileri açısından sezonun gerçek anlamdaki test maçlarından birisi olacağını ifade etti. Hafta başından bu yana Kayserispor'un maçlarını kasetlerden izlediklerini belirten Kocaman'ın, değerlendirmesi özetle şöyle: ''Pazartesi akşamı, ligin enleriyle donatılmış, ciddi, disiplinli, organize bir antrenör takımıyla oynayacağız. Şota benim dönemimin oyuncularından bir tanesi. Ülkemize gelmiş en kaliteli ve kalitesini ülke futboluna sunmuş oyunculardan bir tanesi. Bugüne kadarki serüveniyle kutlamak lazım. Böylesine enlerle dolu bir rakiple oynayacağız. Bizim için sezonun gerçek anlamdaki test maçlarından bir tanesi olacak. Bir antrenörün kafasındakilerin uygulandığı bir takım olarak görünüyor Kayserispor. Çok uzun soluklu çalışma dönemleri çok kolay olmadığı için ve her şey de çok kolay olarak düşünüldüğü için, ülkemizde antrenör takımı haline gelebilmek çok kolay olmuyor. Çünkü bir süreç gerektiriyor. Bu süreci en iyi kullananlardan bir tanesi aslında gördüğüm kadarıyla Kayserispor ve teknik direktörü Şota. Bir antrenör takımı gibi kafasında ne varsa uygulamak istediğine dair her şey, çok net bir şekilde takımında görünüyor.'' -''EN ÖNEMLİ TARAF SABIR''- Fenerbahçe'nin Kayserispor maçını kazanması için neyi iyi yapması gerektiği sorusuna da Kocaman özetle şöyle yanıt verdi: ''En iyi yaptıkları şey; bütün oyuncularıyla beraber topun arkasına geçmeye çalışan, ikinci bölgede duran, burada kaptıkları toplarla sürekli hızlı hücumu, son derece de organize bir şekilde yapmaya çalışan bir takımları var. Buradaki anahtar kelime, sahadaki oyuncularımızın, bizim ve tribündeki büyük destekçilerimizin, maçın en önemli tarafının sabır kelimesinde yattığını bilmemiz gerekiyor. Bu maç bizim kazanmayı çok arzu ettiğimiz, inandığımız bir maç. Ama buradaki en önemli şey bütün bunları yaparken galiba o sabır kelimesine çok ihtiyacımız olacak maç boyunca.'' -''HİÇBİRİMİZ SİHİRBAZ DEĞİLİZ''- Trabzonspor ve Manisaspor maçlarında ön plana çıkan kritik taktik değişiklikler yaptığı ifade edilerek, ''Sahada istedikleriniz harfiyen uygulanıyor mu? Yoksa biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu düşünüyor musunuz?'' şeklindeki soruya verdiği yanıtta Kocaman, özetle şu ifadeleri kullandı: ''Futbol sahasının kenarındaki teknik heyet, teknik direktörler sihirbaz değiller. Birtakım uygulamalar oluyor. Bu uygulamalar da zaman zaman tahmine dönük uygulamalar oluyor. Ama en büyük avantajımız beraber çalıştığımız insanları tanıdığımız için tahminlerimizin sıradan insanlara göre biraz daha tutma ihtimali daha fazla oluyor. Hiçbir şey yüzde 100 değil çünkü. Sezon başında da, önümüzdeki sezonda da, burada olduğum sürece de, başka takımlarda olduğum sürece de hep birtakım tahminler yapacağız, o tahminlere yönelik uygulamalar olacak. Bütün bunları doğru olduğuna inandığımız için yapacağız. Bazıları tutacak bazıları tutmayacak. İnsanların bunu böyle kabul etmesinde ve bilmesinde fayda var. Hiçbirimiz sihirbaz değiliz ve yüzde 100'ü bilmek de hiçbirimize mahsus bir şey değil.'' -''TAKIM SAVUNMASI EN BÜYÜK AVANTAJIMIZ OLDU''- Fenerbahçe'nin özellikle ligin ikinci yarısında rakiplerine verdiği gol pozisyonu sayısında ciddi bir azalma olduğu hatırlatılarak, takım savunması konusunda ekibini nasıl değerlendirdiği sorulan Aykut Kocaman, şunları kaydetti: ''Gençlerbirliği maçını da sayarsak, 5 maçta 1 gol yedik. Ancak benim için esas kriter yediğimiz gollerden ziyade verdiğimiz pozisyonlar. Bir Bucaspor maçını, bir Eskişehirspor maçını hatırlıyorum. Önemli farklar yakaladıktan sonra rakipler çok kolay kalemize geliyorlardı. Bu sezon özellikle ikinci dönemden itibaren takım savunması, bu anlamda pekiştirerek söyleyebilirim, en büyük avantajımız oldu zaten. Artık rakipler en azından çok net bir şekilde bunu ifade edeyim, kolay bir şekilde gelemiyor kalemize, bu önemli bir kriter. Şampiyonluk yolunda bizim en büyük avantajımız bu olacak, bunu sürdürmek olacak.'' Futbolcularının bireysel enerjilerini sinerjiye doğru çevirme çabasının şu an gelinen olumlu durumun ana sebeplerinden birisi olarak göründüğünü anlatan teknik direktör Kocaman, ''Yaşadıklarımız bir süreçti. Sonuçlarına da hep beraber katlandık. Şimdi el birliği ile hepsini olumlu tarafa doğru çevirmeye çalışıyoruz'' ifadelerini kullandı.