'Ayıpsız' mini serisinin ilk bölümü yayında

T24 Yaşam

Şiddet gören kadınların arama motorlarında yaptıkları yardım çağrılarına internet üzerinde yarattıkları bir sistemle yanıt veren kadinhaklari.org'un yeni girişimi Gözlemevi'nin Youtube kanalında yayınlanan olan 'Ayıpsız' mini serisinde cinsellik tabusu toplumsal cinsiyet açısından ele alınırken, izleyenlere de cinsel sağlık ve haz ile ilgili bilgiler sunulduğu söylendi.

Cinselliği tabulaştırmanın toplum ve bireyler üzerine oluşturduğu zararları irdeleyen mini serinin yapımcılığı ve yönetmenliğini Handan Uslu üstlenirken, seride 'Mental Klitoris'in yapımcısı Hazal Sipahi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Irmak Saraç, psikiyatrist Dr. Seven Kaptan, Melis Turanlıgil ve avukat Yıldız Tuğçe Erduran görüşlerini ve tecrübelerini paylaşıyor.

"Tabular şiddet doğuruyor"

kadinhaklari.org'un kurucusu, yönetmen Handan Uslu, 'Ayıpsız' ile ilgili olarak şunları söyledi: "Cinsel ifade ve cinsellik hakkında konuşmak ayıplandıkça, şiddeti meşrulaştıran bir zeminin oluştuğunu görüyoruz. Ancak bize göre ayıp olan şiddet uygulamak, taciz etmek, rıza almamaktır. Konuşmamız gereken çok şey var. Yetişkin nüfusun çoğunda olan cinsel hastalıklar ya da vajinismus gibi acı veren sağlık problemleri gibi birçok konuda farkındalık oluşturulması gerektiğine inanıyorduk ve projeyi hayata geçirdik."

3 binden fazla kadına ulaşıldı

2018'de Kadın Hakları Dijital Veri Platformu adıyla kurulan, dünyadan ve Türkiye'nin farklı illerinden ve meslek gruplarından kadın hakları aktivistlerinin örgütlenmesiyle oluşan kadinhaklari.org, yürüttüğü dijital hak iletişimi çalışmalarıyla bugüne dek 3 binden fazla şiddet görmüş kadına ulaştığını belirtti. Arama motorlarına şiddet gördüklerini yazarak yardım isteyen kadınlara yönlendirme ve bilgi sağlayan platform; internet ekosistemini teknolojiyle iyileştirmenin yanı sıra şiddet verilerini izleme ve raporlama çalışmaları da yapıyor.

1 0cak 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında şiddet gören kadınların Google'da yaptığı arama sonuçlarından elde edilen bulgulardan bazıları şöyle:

En az 7800 kadın, şiddet gördüğünü belirterek Google'da arama yaptı. 3549 kadın, Google'a "kocam beni dövüyor" diyerek aramada bulundu.

3549 kadın, Google'a "kocam beni dövüyor" diyerek aramada bulundu.

Türkçe konuşan kadınlar en az 49 ülkede şiddet gördü.