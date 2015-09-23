Ayı Yogi'ye adını veren kişi hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü çizgi film karakteri Ayı Yogi'ye (Yogi Bear) ismini veren eski beyzbol oyuncusu Yogi Berra 90 yaşında hayatını kaybetti.

Elindeki beyzbol sopası ve beyzbola olan düşkünlüğüyle bilinen çizgi film kahramanı Ayı Yogi’nin ortaya çıkmasında büyük rol oynayan ve beyzbol tarihinde en iyi top yakalayıcılarından biri olarak adı geçen Yogi Berra, 90 yaşında can verdi.

Samanyoluhaber.com'da yer alan habere göre, Ayı Yogi’nin yapımcı şirketi Hanna Barbara ile isim benzerliği yüzünden davalık olan ancak bu davasını daha sonra geri çeken Yogi Berra’nın ismi, bir arkadaşının otururken kendisini bir yogiye (yoga yapan kişi) benzetmesi sayesinde ortaya çıktı. Yogi lakabından hoşlanan Yogi Berra’nın adı daha sonra bu şekilde anıldı.



Başarılı bir beyzbol oyuncusu olan Yogi Berra, 19 yıllık beyzbol kariyerine tam 13 şampiyonluk ve onlarca ödül sığdırdı.