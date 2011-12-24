Ayhan Çarkın: Tarık Ümit'i Oğuz'la gömdük

T24 -

Kimliği belirsiz cesetlere inceleme

Taraf'ta yayımlanan habere göre, Ankara Özel Yetkili Savcılar Mehmet Özgür ve Hakan Yüksel, Olay Yeri İnceleme Ekipleri ve adlı tıp uzmanları ile birlikte Silivri’ye götürülen Ayhan Çarkın, Tarık Ümit’in aracının bulunduğu yeri ayrıntılı bir şekilde anlattı. Daha sonra üç bölgede dedektör ve köpeklerle ceset araması yapıldı. Çarkın, söz konusu bölgenin tamamen değiştiğini, evlerin, yeni yolların yapıldığını anlatırken, muhtarlar da savcıya yapılaşma hakkında bilgi verip “Bu bölgeler sürülüp ormanlık alana çevrildi, kimi yerlerde asfaltlandı” dedi. Aramalardan sonuç alınmama üzerine Çarkın, Beyciler mevkiindeki yol kenarını gösterip “Biz, arkadaşım Oğuz Yorulmaz ile birlikte Ümit’i burada bir çukura atmıştık. Üzerine de birkaç çalı attık” dedi.İşadamı Behçet Cantürk cinayetiyle ilgili Kadıköy Fenerbahçe Orduevi önünde ve Sapanca’da keşfe götürülen Çarkın, dün sabah yeniden tutuklu bulunduğu Sincan F Tipi Cezaevi’ne konuldu. Soruşturmayı titizlikle yürüten savcılar Mehmet Özgür ve Hakan Yüksel, Silivri’deki inceleme sırasında jandarmanın “Burada yanmış bir ceset bulunmuştu” sözleri üzerine Bölge Jandarma Komutanlığı ve Silivri Emniyet Müdürlüğü’nden ilçe civarında bulunan ve kayıtlara sahipsiz olarak geçen tüm cesetlere ait DNA sonuçlarını istediler. DNA sonuçlarının Tarık Ümit’e ait olup olmadığını anlamak için Ümit’in ailesinden bir kişiden DNA örneği alınması kararlaştırıldı. Adı Topal cinayetine karışan ve Susurluk davasından dört yıl hapis cezasına çarptırılan Oğuz Yorulmaz, Bursa’da bir barda çıkan kavgada silahla vurularak öldürülmüştü.