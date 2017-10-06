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Ekonomi

Aydın'daki 48 şirkete kayyum atandı

Bahattin ALBAYRAK/AYDIN, (DHA)-AYDIN'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaların ardından açılan davalarda yargılanan sanıkların sahibi veya ortağı olduğu, aralarında Uğur Soğutma Makinaları ve Uğur Motorlu Araçlar A

06 Ekim 2017 21:58

Bahattin ALBAYRAK/AYDIN, (DHA)-AYDIN\'da, FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturmaların ardından açılan davalarda yargılanan sanıkların sahibi veya ortağı olduğu, aralarında Uğur Soğutma Makinaları ve Uğur Motorlu Araçlar A.Ş.\'nin de bulunduğu 48 şirkete kayyum atandı.
Aydın 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Uğur Soğutma Makinaları ve Uğur Motorlu Araçlar A.Ş.\'nin de bulunduğu 48 şirkete, kayyum atanmasına karar verdi. Mahkemenin kararında, \"Söz konusu kişilere ait şirketlerin bu kişilerin hisselerine yönelik olarak FETÖ/PDY örgütüyle iltisak veya irtibatına ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu, maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi ve el konulan şirketlerin idaresi için gerekli olduğundan, şirketlerin işlerini yürütmek üzere kayyum atanmasına, kayyum olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu\'nun (TMSF) atanmasına oy birliğiyle karar verildi\" denildi.

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