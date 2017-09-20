Aydın'da MHP'den 70 üye istifa etti

Bahattin ALBAYRAK/BOZDOĞAN (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Bozdoğan İlçesi\'nde, aralarında görevden alınan MHP eski ilçe başkanı Birol Özsoy ve yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu 70 kişi MHP\'den toplu olarak istifa etti.

MHP Bozdoğan eski ilçe başkanı Birol Özsoy ile birlikte yaklaşık 70 kişi, Atatürk Parkı\'nda gerçekleştirilen basın toplantısıyla MHP\'den istifa ettiklerini açıkladı. Açıklamayı MHP Genel Merkezi tarafından 2016 yılında görevden alınan eski başkan Birol Özsoy yaptı. Özsoy, \"Malumunuz olduğu üzere 7 Haziran seçimleri sonrası oluşan parlamento yapısı ile izlenen politikalar sonunda 1 Kasım 2015 seçimlerinde MHP ciddi bir oy ve milletvekili kaybı ile karşı karşıya gelmiştir. Seçim sonuçlarının değerlendirilmesi ve tartışılması konusundaki beklentilerimiz sonuçsuz kalmıştır. Kurultayın ivedilikle toplanması, herkesin delege iradesinde tartılması konusundaki demokratik irademiz hiçe sayılmış ve bize mahkeme kapıları gösterilmiştir\" dedi.

\'SÖZÜNDEN DE SUDAN SEBEPLERLE DÖNÜLDÜ\'

\'10 Temmuz Devlet Bahçeli sözüdür\' denilen ve bu kurultay sözünden de sudan sebeplerle dönüldüğünü söyleyen Özsoy, \"Yine bu süreçte onlarca il, ilçe teşkilatı kapatılarak taban iradesi hiçe sayılarak bastırılmak istenmiştir. Geldiğimiz noktada MHP\'nin bizim hislerimize, fikirlerimize ve ülkülerimize uygun bir çizgiden uzaklaştığını üzülerek görüyoruz. Bugün gençlik yıllarından beri karşılıksız olarak sevdiğimiz sevgilimizden ayrılık günümüzdür. Ama ayrılırken yanımıza fikirlerimizi, hayallerimizi ve ülkülerimi de alıp gidiyoruz ve MHP\'den istifa ettiğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Biz Bozdoğan olarak Aydın\'da startı veriyoruz. Son olarak şunu da ifade ediyorum. İstifaların devamı gelecek\" diye konuştu.

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