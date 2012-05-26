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Spor

Aydın Örs, Fenerbahçe Ülker'den istifa etti!

Bu sezon istediği hedeflere ulaşamayan ve Beko Basketbol Ligi'ne play-off çeyrek finalinde havlu atan Fenerbahçe Ülker'den Damir Mrsic de istifa etti

26 Mayıs 2012 15:15

 

Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı Koordinatörü Aydın Örs, görevinden istifa etti.
 
Aydın Örs, yaptığı yazılı açıklamada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın önerisiyle iki yıl önce Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı Koordinatörlüğü görevini üstlendiğini hatırlatarak, ''Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı'nın sorumlularından biri olarak, yaptığım değerlendirmeler sonucunda, yeni seçilen yönetim kurulumuzun göreve başlayacağı bugünlerde, kendilerine yeniden yapılanma ve önlerini açma bağlamında fırsat yaratmak amacıyla bu onurlu görevden ayrılma kararı vermiş bulunmaktayım'' ifadelerini kullandı.
 
Örs, görev yaptığı süre boyunca kendisini destekleyenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:
 
''Son olarak başkanımız Aziz Yıldırım ve yöneticimiz İlhan Ekşioğlu'nun en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşması ve yeni sezonda kulübümüzün bütün branşlarda başarılı olmasını yürekten dilerim.''

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