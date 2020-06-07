Aydın’da tarım işçilerini taşıyan kamyon devrildi: 2 ölü, 8 yaralı

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde yola çıkan ineğe çarparak şarampole devrilen kamyonun kasasında yolculuk eden iki tarım işçisi öldü, sekiz kişi yaralandı.

Cafer Akmeşe’nin kullandığı 09 UM 631 plakalı mısır yüklü kamyon, Ulukonak mevkisinde yola çıkan ineğe çarparak şarampole devrildi. Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonun kasasında mısırların arasında yolculuk eden tarım işçileri Mahsun Altıntaş ile Oktay Ceylan’ın olay yerinde öldüğü belirlendi. Yaralanan şoför ile yedi kişi ise Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.