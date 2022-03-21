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Arkeoloji müzesi müdürü tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alındı

Aydın merkezli 11 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 34 kişi gözaltına alındı

21 Mart 2022 15:34

Aydın merkezli 11 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda aralarında Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız ile bazı müze çalışanları ve aktif olarak görevde bulunan 2 polis memurunun da aralarında bulunduğu  34 kişi, gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tarihi eser  kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aydın başta olmak üzere Ankara, Amasya, Aksaray, Karaman, Kayseri, Mersin, Muğla, Samsun, Yalova ve Zonguldak'ta önceden belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Aydın Arkeoloji Müze Müdürü Abdülbari Yıldız ve bazı müze çalışanları ile aktif olarak görevde bulunan 2 polis memurunun da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin de arandığı bildirildi.

Şüphelilerin2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet , rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik suçlarından gözaltına alındıkları belirtildi. Şüphelilerin, ev, iş yeri, otomobil ve üzerlerindeki aramalarda 2 dedektör ve 1 ruhsatsız tabancanın ele geçirildi kaydedildi.

Operasyonda 18'nci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen mermer heykel de ele geçirildi. Heykelin inceleme için Aydın Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi. (DHA)

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