Aydilge konserinde Ahmet Kural protestosu

Şarkıcı Aydilge, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kapsamında Sinop Kültür Merkezi'nde konser verdi. Konserin bir bölümünde "Kadına şiddete ve Ahmet Kurallara Hayır" sesleri yükseldi.

Sözcü'nüna ktardığına göre Şarkılarında da özellikle kadınların ve genç kızların kendi ayakları üzerinde durmaları konusunu işleyerek duyarlı tutumunu yaptığı müziğe yansıtan Aydilge, konseri esnasında çocuk gelinlere de dikkat çekti. “Dünyada her iki saniyede bir kız çocuğu zorla evlendiriliyor. Dünyada 700 milyonu aşkın çocuk gelin var. Bu konuda Türkiye, Avrupa'da birinci sırada yer alıyor” diyen şarkıcı, 5 Aralık’ın aynı zamanda Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının da yıldönümü olduğunu hatırlattı.

Bu sözlerinin ardından “Kadına şiddete ve Ahmet Kurallara hayır” diye bağıran hayranlarını sükunete davet eden Aydilge, "şiddet konusunda ne kadar hassas olursak olalım, suçu ispatlanana kadar kimsenin suçlu ilan edilemeyeceğini" dile getirdi.