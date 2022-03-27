Ayder yolu heyelan nedeniyle kapandı

Rize Çamlıhemşin'in Ayder Yaylası yolu Kavak mevkinde, öğle saatlerinde kar sularının erimesiyle heyelan meydana geldi.



Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü Çamlıhemşin-Ayder kara yolu, ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler güvenlik önlemi alırken, iş makineleri eşliğinde yolun açılması için de çalışmalara başlandı.

Araç kuyruklarının oluştuğu yoldaki heyelanı gören Sabiha Şahin “Heyelan büyük bir gürültü ile yola indi. Biz burada sarsıldık. Önlemler alındı, bir araç trafiği oluştu” dedi.