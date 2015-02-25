Avusturya'da yeni İslam yasasına onay



Yeni İslam yasası, Avusturya'daki Müslümanların toplumdaki hukuki konumlarını belirliyor. Çoğunluğu Boşnak ve Türk olmak üzere Avusturya'da yaklaşık 600 bin Müslüman yaşıyor.

Muhalefet, sosyal demokrat – muhafazakâr hükümet koalisyonunu Müslümanlara ayrımcılık yapmakla suçlarken Dışişleri ve Uyum Bakanı Sebastian Kurz Avrupai İslam istediklerini söylüyor.

Avusturya yüz yıl önce çıkarılan İslam yasasını günün şartlarına adapte etmek için üç yıl önce yeni bir taslak üzerinde çalışma başlatmıştı. Dışişleri ve Uyum Bakanı Kurz yasanın neden gerekli olduğunu “Hedefimiz belli. Müslümanları hukuk güvenliğine kavuştururken diğer yandan da harici vesayet ve nüfuzdan arındırılmış Avusturya tarzı bir İslam'ın gelişmesini arzuluyoruz” sözleriyle dile getirdi.

İslam'a Avrupalılık kimliği

Yeni yasayla, Müslümanların topluma uyumunu sağlamak için din adamlarının yabancı ülkeler tarafından finanse edilmesi yasaklanıyor. Bundan böyle imamlar Avusturya'da eğitilecek. Dışişleri Bakanı Kurz ülkelerindeki Müslümanları yabancı ülkelerin etkisinden kurtarmayı amaçladıklarını söyledi. Kurz “Somut olarak artık Suudi Arabistan ve diğer İslam ülkelerinden para yardımı almak yasaklanıyor. Çünkü bu durumda, kadınların ehliyet alamadığı bir ülkenin yardım yapmanın yanında toplum hayatı üzerinde nüfuz kazanması da söz konusu olabiliyor. Almanca bilen ve Avusturya'da yetişmiş din adamlarına ihtiyacımız var. Ülkemizi ve kültürümüzü tanıdığı için Avusturya'daki Müslüman gençlerin problemlerine vakıf olan din adamları istiyoruz” dedi.

Önümüzdeki yıl Viyana Üniversitesi'nde İslam ilahiyatı fakültesi kurulacak ve Müslümanlar ilk kez olmak üzere orduda, hastanede ve ceza evinde din adamlarından manevi destek alabilecekler. Bu görevi yapan ve Viyana gençlik cezaevindeki 300 tutukluyla ilgilenen Ramazan Demir öncelikle cezaevlerindeki gençlerin radikalleşme tehlikesinden korunmaları gerektiğini söyledi. Ramazan Demir, cezaevlerindeki ardıma ihtiyacı olan ve aradığı manevi desteği bulamayan çok sayıdaki Müslüman gencin devlet tarafından ihmal edilmesinin gençlerin radikal akımlara kapılmalarını kolaylaştıracağını sözlerine ekledi.

Cemaat sıkıntılı

Avusturya'daki İslam cemiyetleri uzun tartışmalardan sonra yeni İslam yasasına onay verdiler. Cemaat başkanı Fuat Sanaç ancak yeni yasanın Avusturya hükümetiyle Müslüman temsilciliği arasındaki zoraki bir uzlaşıdan ibaret olduğunu ve sivrilikleri alınıp düzeltilmesi gereken daha birçok hususun olduğunu belirtti.

Avusturya'daki Müslüman gençlerin büyük bölümü yeni yasaya karşı çıkıyor. Müslümanların Avusturya'daki en etkili temsilcisi sayılan Türk İslam Birliği yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını duyurdu. Birlik öncelikle İslam kuruluşlarının yurt dışından finanse edilmesine getirilen yasağa karşı çıkıyor. Yeni yasaya göre Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye'den Avusturya'ya maaşlı imam gönderemeyecek. Türk İslam Birliği kendilerine diğer dini cemaatlerle eşit davranılmadığını savunuyor. Avusturya'nın yeni İslam yasasına karşı olanlarla muhalefet partileri de aynı görüşteler. Eşitsizliğe örnek olarak da Avusturya Rus Ortodoks kilisesinin yurt dışından para yardımı almasına izin verilmesi gösteriliyor.