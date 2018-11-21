Avusturalya'dan, Çin'e siber saldırı suçlaması

Sibel Deniz/ İstanbul, 21 Kasım (DHA) –Çin’in, Avusturalyalı şirketlere siber saldırılar düzenlediği ve bu saldırıların iki ülke arasında birbirlerinin ticari sırlarını çalmama adına yapılan ikili anlaşmayı ihlal ettiği ileri sürüldü.

Avusturalyalı A Fairfax Medya/Nine News tarafından yapılan araştırmaya göre, siber çevrelerde “Operation Cloud Hopper” olarak bilinen, Avusturalya ve ABD, Birleşik Krallık, Yeni Zelanda ve Kana’dan oluşan Five Eyes istihbarat paylaşım ittifakındaki ortakları tarafından tespit edilen bir dizi siber saldırıdan Çin’in Ulusal Güvenlik Bakanlığının sorumlu olduğu iddia edildi.

Sydney Morning Herald ‘ın haberine göre, üst düzey Avusturalyalı bir hükümet yetkilisinin Çin’in bu hareketini “fikri mülkiyetimizi çalmak için aralıksız devam eden büyük bir çaba” olarak tanımlamasına rağmen bazı taraflarca, yerel şirketlerin ve üniversitelerin bu tarz saldırılara karşı yeterli siber güvenlik önlemini alınmadığı belirtildi.

Avusturalyalı siber güvenlik uzmanları “Yılın ilk altı ayı içerisinde siber saldırılarda önemli bir artış” fark ettiklerini ve bu siber hareketlerin kaynağının “esas olarak Çin” olduğu bilgisini gazeteyle paylaştılar.

Federal Hükmet sözcüsü, Avustralya’nın, herhangi bir ülkeden ticari kazanç elde etmek için fikri mülkiyetin siber hırsızlığını kınadığını söyledi.

Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü Geng Shuang salı günü gerçekleşen basın toplantısında siber saldırı suçlamalarına işaret ederek “siber saldırılar, her ülkenin karşılaştığı ortak bir sorundur” dedi.