Avustralya'nın Perth Havalimanı'nda "acil durum"

Nafiz Albayrak / New York, 8 Mayıs (DHA) - Avusturalya\'nın uluslararası ve iç hat uçak seferlerinin düzenlendiği Perth Havalimanı\'nda acil durum ilan edildi.

Hem yurt dışı hem de yurt içi sefer yapan uçakların kullandığı terminaller boşaltılırken, Singapur Havayolları\'na bağlı bir uçak da yolcuları ile birlikte iniş-kalkış pistinde beklemeye alındı.

Havalimanı yönetimi, yangın alarmından kaynaklanan durum nedeniyle havalimanına çok sayıda acil yardım, güvenlik ve itfaiye ekiplerinin ulaştırıldığını duyurdu. Paniğe ve karmaşaya yol açan alarm nedeniyle uçak seferleri gecikmeli olarak yapılabildi.