Avustralya'nın kapıları kaçak göçmenlere kapalı



Avustralya Başbakanı Tony Abbott, geçen yıl eylül ayında seçimleri kazanırken seçmenlerin oyunu özellikle kaçak göçmenlere karşı takındığı sert tavır ile elde etmişti. 'Tekneleri durdur' sloganı toplumun büyük kesimince sahiplenilmiş ve Abbott'un partisi sandıktan zaferle çıkmıştı.

Aradan geçen bir yılın ardından Avustralya hükümeti şimdi yeni bir kampanya başlatıyor. Avustralya'ya en fazla kaçak göçmenlerin geldiği ülkelerde yayınlanması için hazırlanan ve 10'dan fazla dile çevrilen videolarda, kaçak yolla Avustralya topraklarına ulaşmayı düşünen insanların açıkça gözü korkutuluyor.

Videolarla verilen mesaj

Avustralyalı bir sahil güvenlik biriminin komutanı, söz konusu videolardan birinde 'Avustralya hükümetinin kaçak göçmenlerle ilgili politikası değişmedi. Sadece iki seçenek var: İçinde kaçak göçmenlerin olduğu tekne ya dönecek ya da insanlar başka bir ülkeye gönderilecekler. Yasa dışı yollardan Avustralya'ya gelenlere sığınma hakkı tanınmayacak" mesajı veriyor örneğin.

Geçen sene Avustralya kıyılarına teknelerle ulaşan kaçak gömen sayısı yaklaşık 16 bindi. Çoğunluğu Irak, İran, Sri Lanka ve Afganistan gibi ülkelerden gelen insanlardan yüzlercesi de eski ve bakımsız teknelerin batması sonucu hayatını kaybetti.

Abbott hükümeti bugünlerde gururla, artık tek bir teknenin bile karaya yanaşamadığını ifade ediyor. Geçen temmuz ayında Avustralya sahil güvenliği, aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu Sri Lankalı 157 kişi ile dolu bir tekneyi haftalarca açık denizde tutmuştu.

Avustralya Göç Bakanı Scott Morrison da hiçbir kaçak teknenin, içindeki insanlar nereden gelirlerse gelsinler kıyılarına ulaşmamasının kendileri için çok önemli olduğunu ve prensip gereği tüm kaçak tekne güzergâhlarının kesildiğini dile getirmişti.

Avustralya dışına kurulan kamplar

Avustralya'ya girmelerine izin verilmeyen binlerce göçmen şu anda Papua Yeni Gine ve Pasifik Okyanusu'ndaki minicik bir ada olan Nauru'daki kamplarda son derece olumsuz koşullarda yaşamlarını sürdürüyor.

Avustralya İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Gillian Triggs, bu kişilerin arasında yaklaşık 900 tane çocuğun da bulunduğunu belirterek uluslararası çocukları koruma hukukuna göre, sağlık ve güvenlik durumları gerektirmediği sürece çocukların bir yerde zorla tutulmasının yasal olmadığını belirtti. Triggs ayrıca mülteci kamplarındaki çocukların, aşırı sıcakta, korumasız bir şekilde, tamamen insanlık dışı ve şok edici koşullarda yaşadıklarını ifade etti.

Kamboçya'ya 27 milyor euro

Avustralya hükümeti geçtiğimiz günlerde Kamboçya ile bir anlaşma imzaladı. Buna göre Kamboçya, Avustralya'dan alacağı 27 milyon euro karşılığında yaklaşık bin kişilik bir mülteci topluluğunu kendi ülkesinde barındıracak. Ancak bu anlaşmanın tuhaf bir yanı var.

Kamboçya Asya kıtasının en yoksul ve dünya üzerinde yolsuzluğun en yaygın olduğu ülkelerinden biri. Çok sayıda muhalif siyasetçiye göre de Kamboçya Başbakanı Hun Sen, Avustralya'dan gelen 27 milyon euroyu mülteciler için değil kendi için kullanacak.

Avustralya toplumu içinde, hükümetin izlediği bu sert ve oldukça merhametsiz göçmen siyasetine karşı çıkanlar da var, ancak 20 milyon nüfuslu ülkenin büyük bir bölümü hükümetin politikasını destekliyor.