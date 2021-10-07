Avustralyalı gazeteci, Tinder'dan IŞİD teröristi ile eşleşmiş!

T24 Dış Haberler

Avustralya kanalı Channel 10'in haber spikerlerinden Natasha Exelby, Tinder adlı dijital flört uygulamasında bir IŞİD üyesi ile eşleştiğini ifade etti.

Erin Molan, David Hughes ve Ed Kavalee'nin radyo programına konuk olan Exelby, ''Birkaç yıl önce Orta Doğu'da, Türkiye-Suriye sınırında çalışıyordum. Savaş muhabirliğinden boş kalan zamanlarda kullanmak için Tinder indirdim'' dedi.

Exelby, ''Kendime hoş bir Birleşmiş Milletler çalışanı veya diplomat bulur diye düşünüyordum. Onun yerine bir IŞİD militanını sağa kaydırdım!'' diye konuştu.

Eşleştiğin kişinin profilinde terörist olduğunun yazmadığını ifade eden Exelby, ''Sonra konuşmaya başladık ve bana ne iş yaptığını söyledi...'' dedi.

Gazeteci, durumu öğrendikten sonra eşleşmeyi kaldırdığını ifade etti.