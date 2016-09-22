Avustralya'da harici belleklerle siber saldırı

Avustralya'nın Victoria eyaletinde polis halkı, posta kutularına bırakılan ve zararlı yazılımlar bulunan harici bellekleri kullanmamaları uyarısında bulundu.

Melbourne kentinin banliyölerinden Pakenham'da, üzerinde herhangi bir işaret bulunmayan harici belleklerin posta kutularına bırakıldığı açıklandı.

Harice belleklerin bilgisayarlara takılması durumunda, internetten film ve dizi izlenen hizmetlere sahte üyelik teklifleri ve diğer zararlı yazılımların yer aldığı kaydedildi.

Polis, cihazların "çok zararlı" olduğunu söyledi ve kullanılmaması uyarısında bulundu.

Harici bellekler, daha önce de bilgisayarlara zararlı yazılım ve virüs bulaştırılmasında kullanılmıştı.

İran'ın nükleer santrifüjlerine konulan stuxnet adlı gelişmiş kötücül yazılımın bir harici bellekle bulaştırıldığına inanılıyor.

Ancak siber güvenlik uzmanı Andrew Tierney, harici belleklerin hanelere saldırılarda kullanılmasının nadir görülen bir olay olduğunu söyledi.

Tierney, "Ancak yine de özellikle, elde edileceklerin daha büyük olduğu iş yerlerine saldırılarda hala sık sık kullanılıyor." dedi.

Illinois Üniversitesi'nde geçtiğimiz günlerde yapılan bir deneyde, kampüsün etrafına 297 harici bellek bırakılmıştı. Deneyde, harici belleklerin virüslü olması halinde, saldırının yüzde 48 ila 98 oranında başarılı olacağı sonucuna varılmıştı.