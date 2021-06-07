Avustralya basını, ülkeden kaçan ve Interpol tarafından aranan suç şebekesi liderinin farklı bir isimle Türkiye'de yaşadığını tespit etti

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Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle Avustralya ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Hakan Ayık'ın İstanbul'da çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

2020'nin Şubat ayında çekilen ve İstanbul Şişli'de bulunan bir otelin sosyal medya sayfasında paylaşılan videonun kısa bir bölümünde Ayık görülüyor. Otelin internet üzerinden yapılan değerlendirmelerinde Ayık'la bağlantılı olduğu düşünülen başka suçluların da yorum yaptığı görüldü. Otelin sayfasını beğenen bir saç ekim kliniğinin web sitesinde de Ayık'ın saçları dökülen bir akrabasının fotoğrafları görüldü. Kliniğin sahibi olan Hollandalı Fabienne Fleur bir arkadaşının da sosyal medya paylaşımlarında bir doğum günü partisinde Ayık ile çekilmiş fotoğrafı bulunuyor.

The Age, The Herald ve 60 Minutes iş birliğiyle yapılan araştırma doğrultusunda üç gazeteci bu yıl bahsi geçen otele gitti. Avustralya polisi gazetecileri Ayık'ın estetik ameliyatlarla görünüşünü değiştirdiği ve silahlı kişiler tarafından korunduğu konusunda uyardı.

Haberde bahsi geçen otelin sahibinin isminin Hakan Reis olarak gözüktüğü belirtildi. Gazeteciler, Hakan Ayık'ın soyadını değiştirmiş olup olamayacağını sorguladı. Kaynaklar, Hakan Reis'in dış görünüşünün Ayık'a benzediğini doğruladı.

Ulaşılan bilgiler, Hakan Reis'in geçmişte farklı bir soyadına sahip olduğunu, 2019'da Avustralya vatandaşlığını iptal ettiğini gösterdi.

Gazeteciler, Hakan Reis'in Hakan Ayık olduğunu doğruladıklarını ve Kemer Country'de yaşadığını doğruladı.

Avustralya basını tarafından toplanan bu bilgiler, Türk göçmenlerin Avustralya'da doğan oğlu olan Ayık'ın Türkiye'de bir yerde yaşıyor olabileceği şüphelerini doğrular nitelikte olduğunu belirtti.

Yasal olmayan yollarla elde ettiği parayla yaptığı harcamaları sıkça sosyal medyada paylaşması nedeniyle "Facebook suçlusu" lakabıyla anılan Ayık'ın kuzenleri de dahil olmak üzere iş birliği yaptığı birçok kişi 2010'dan önce uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı suçlar nedeniyle tutuklandı. 2010 yılında kendi suç örgütünden isimlerin peşine düşülünce Ayık ülkeyi terk etti. Ayık'ın ülke genelinde karaoke barları ve genelevleri olduğu biliniyordu.