Avrupa'nın 2015'teki uzay gündemi



Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Direktörü Thomas Reiter, Darmstadt'taki Uydu Kontrol Merkezi'nde (ESOC) düzenlediği basın toplantısında, kurumun 2015 programına ilişkin bilgi verdi. Reiter, kurumun gündeminde kısaca "Çuri" olarak anılan Çuryumov-Gerasimenko/67P kuyruklu yıldızında yapılacak araştırmaların önemli yer tuttuğunu söyledi.

"Çuri" ağustos ayında Güneş'e en yakın noktaya ulaşacak. Yörüngesinin bu aşamasında artan ısıyla birlikte kuyruğu da maksimum uzunluğa varacak. Reiter, bu aşamanın ESA araçlarıyla yakından gözleneceğini belirtti. ESA, başarısından dolayı Rosetta misyonunu 2016 yılının sonuna kadar uzatmayı tartışıyor. Bu konudaki karar, haziran ayında verilecek.

Philae 'uyanacak', Rosetta manevra yapacak

Bundan iki ay kadar önce kuyruklu yıldıza indirilen Philae modülü, pili bittiğinden uyku moduna geçti. Rosetta uzay aracı ise belli bir mesafeden kuyruklu yıldızı takip etmeye devam ediyor.

Şubat ayında Rosetta için önemli bir manevra planlanıyor. Araç, kuyruklu yıldıza 6 kilometreye kadar yaklaşacak. 4,5 milyar yıldan daha yaşlı olduğu tahmin edilen gök cisminin güneş sisteminin oluşumu hakkında ayrıntılı veriler sağlaması bekleniyor.

Philae ise mayıs ya da haziran ayından itibaren gölgeden çıkıp enerji depolayabilecek. ESA'dan Paolo Ferri, aracın gök cisminin zeminini delerek numune alacağını ve bunu bünyesindeki laboratuvarla analize tabi tutacağını söyledi.

Ay'a insanlı yolculuk planlanıyor

ESA Direktörü Thomas Reiter, bir başka hedefin ise Dünya'nın uydusu Ay olduğunu açıkladı. "Ay, gezegenimizin tarih kitabıdır" diyen Reiter, 2020'li yıllarda Ay'a insanlı yolculuk planlandığını sözlerine ekledi.

ESA'nın bir başka gündem başlığını "Dünyaya Yakın Cisim" kavramı adı altında anılan asteroit ve meteroitler oluşturuyor. ESA, gezegenimize çarpma ihtimali karşısında bunların daha yakından takibi için aşama aşama toplam 6 teleskobun devreye girmesini öngörüyor. ESA uzmanı Nicolas Bobrinsky, 2013 yılında Rusya'nın Çelyabinsk kentinde meydana gelen olayın tekrarlanmaması gerektiğini belirtiyor. Çelyabinsk yakınlarına düşen meteor yaklaşık 7 bin binanın hasar görmesine, bin 500 kişinin de yaralanmasına yol açmıştı.

'2004 BL86' asteroidi yakınımızdan geçecek

Bu ayın sonunda "2004 BL86" adı verilen bir asteroid Dünya'nın 1,2 milyon kilometre yakınından geçecek. Asteroit, herhangi bir tehdit oluşturmadan yanımızdan geçecek.

ESA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) 2024 yılına kadar kullanmayı planlıyor. Reiter'e göre "istasyon son derece iyi durumda". ISS'e 2019 yılında tekrar bir Alman astronotun gönderilmesi planlanıyor. ISS'te görev yapan son Alman astronotu Alexander Gerst oldu. Gerst, 2014 yılının mayıs ayından Kasım ayına kadar ISS'in araştırma ekibinde yer aldı.