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Spor

Avrupalı kulüpler Ozan Tufan için sıraya girdi

31 Mart 2021 09:03

Norveç karşısında attığı iki golle yıldızlaşan Fenerbahçe’nin başarılı orta sahası Ozan Tufan için İngiliz, Alman ve İspanyol kulüpleri talip oldu.

Sözcü'nün haberine göre 26 yaşındaki orta saha için Everton, Crystal Palace, Leicester City, Werder Bremen ve Real Sociedad resmi teklifte bulundu.

Bazı iddialara göre ise Liverpool ve Spartak Moskova, Fenerbahçeli futbolcu için kesenin ağzını açacak. Sarı-lacivertliler ise Ozan Tufan için Euro 2021'i bekliyor.

Fenerbahçe, Tufan için 20 milyon Euro'dan fazla istemeyi planlıyor

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