Avrupa’da Yılın Futbolcusu ödülünü kazan eski futbolcu, Liberya Cumhurbaşkanı seçildi

Eski Ballon D’or (Avrupa’da Yılın Futbolcusu) ödülünün sahibi 51 yaşındaki George Weah, 15 eyaletten 13'ünü kazanarak Batı Afrika ülkesi Liberya’nın Cumhurbaşkanı seçildi.

Liberya'nın 25. Cumhurbaşkanı seçilen Weah, sonuç açıklanmadan önce Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Bu son derece uzun seçim sezonu sırasında kampanyamıza katkıda bulunan arkadaşlarıma, aileme ve sadık yandaşlarımıza çok minnettarım" dedi.

73 yaşındaki rakibi ve şu anki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Joseph Boakai, seçimlerde sadece iki ili kazanırken Weah, görevi Afrika'nın ilk kadın Cumhurbaşkanı, ekonomist ve Nobel Barış Ödülü sahibi Ellen Johnson Sirleaf'ından devralacak

Liberya’da ilk kez demokratik olarak seçilen bir hükümetten diğerine iktidar devri oldu.



Paris Saint-Germain, AC Milan, Chelsea ve Manchester City ve Marsilya gibi uluslar arası takımlarda oynayan Weah, Ballon d'Or’u kazanan tek Afrikalı.



Weah ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi En Yüksek Skor ödülünü, Coupe de France, Ligue1, Coupe de la Ligue, Serie A unvanını, İngiliz FA Kupasını da kazandı. (DHA)

