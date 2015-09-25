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Dünya
Deutsche Welle

Avrupa'da Suriyeli olma rekabeti

Sığınmacı kamplarında Suriyeli olma rekabeti başladı. Bazı sığınmacıların sahte Suriye pasaportuyla şansını artırmaya çalıştığı belirtiliyor.

25 Eylül 2015 20:58


Avrupa ülkelerinde devam eden iç savaş nedeniyle Suriyeli sığınmacılara öncelik verilmesi sığınmacıların yeni yollara başvurmasına yol açtı.

Avrupa Birliği'nin sınır koruma teşkilatı Frontex'ten Ewa Moncure, bazı sığınmacıların mülteci olarak kabul edilme şansını artırmak için sahte Suriye pasaportu edindiğini ve bu kişilerin sayısının yüzde 10 oranında olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Frontex sözcüsü Moncure, özellikle Afganların sahte pasaport kullandığını tespit ettiklerini ifade etti. Ancak 'gerçek' Suriyeliler arasında da sahte kimlik kullananlar olduğunu belirten Frontex yetkilisi, birçok kişinin bombalardan kaçarken ve yaşadığı yeri terk ederken yanına kimlik almadığını dile getirdi.

Artık belgeyle geliyorlar

Belgeyle gelen Suriyelilerin kendileri için de yeni bir deneyim olduğunu söyleyen Moncure, eskiden sığınmacıların yanlarına hiçbir belge almadan geldiklerine dikkat çekti.

Sahte pasaport ve belge ticaretinin insan kaçaklarına yeni bir 'iş' alanı açtığını vurgulayan Moncure, sığınmacıların büyük bölümünün sahte belgeleri Türkiye'de satın aldığını açıkça söylediklerini de ifade etti.

Sığınmacıların ilk tutulduğu kayıt merkezlerinde pasaportların sahte ya da gerçek olmalarının dikkate alındığını, ancak belirleyici olmadığını söyledi. Moncure, gerçek Suriyelilerin kimliklerinin tespit edilmesinde sundukları belgelerin tek dayanak olmadığını da sözlerine ekledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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