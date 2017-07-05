Avrupa’da iltica başvurusu azaldı

2016 yılında Avrupa ülkelerine bir önceki yıla kıyasla yüzde 7 oranında daha az iltica başvurusu geldi. Avrupa Birliği’ne bağlı Avrupa İltica Destek Birimi (EASO) tarafından açıklanan son verilere göre, 2016 yılında AB ülkeleri, Norveç, İsveç, Lihtenştayn ve İzlanda'ya 2015 yılına kıyasla daha az iltica başvurusu geldi.

İltica başvurusu oranlarının yüzde 7 oranında azaldığı belirtildi. Toplamda 1 milyon 300 bin iltica başvurusu geldi. Geçen yıl en fazla iltica başvurusu yüzde 26 ile Suriyelilerden geldi. Suriye'yi Afganistan, Irak, Pakistan ve Nijerya izledi.

Almanya, İtalya, Fransa, Yunanistan ve Avusturya 2016 yılında en fazla iltica başvurusu alan ülkeler oldu.

18 yaş altı 65 bin çocuk iltica başvurusu yaptı

EASO'ya göre, 2016 yılında toplam 65 bin reşit olmayan genç iltica için başvurdu. Çoğunun Afganistan'dan geldiği belirtildi. Ancak genel olarak reşit olmayan çocuk ve gençlerin iltica başvurusunun bir önceki yıla kıyasla yüzde 37 azaldığı bildirildi.

EASO, iltica konularında üye ülkelere destek veriyor ve ülkelere uzman gönderiyor. EASO, başvurulardaki azalmaya rağmen, geçen yıl dış sınırlardaki baskının yine yüksek olduğunu kaydetti.

Öte yandan Alman Bild gazetesi geçen haftalarda AB Komisyonu'nun raporuna dayandırdığı haberinde, Avrupa Birliği(AB) ve Türkiye arasındaki mülteci anlaşmanın yürürlüğe girdiği 20 Mart 2016'dan bu yana AB'den Türkiye'ye bin 210 sığınmacı geri gönderilirken, 6 bin 254 Suriyeli'nin de Türkiye'den AB ülkelerine kabul edildiğini bildirmişti.

Türkiye'den gelen mültecilerin 15 AB ülkesine dağıtıldığı ve bu mültecilerden 2 bin 270'inin Almanya'ya geldiği belirtildi.

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DW/epd/KNA/BS/GA