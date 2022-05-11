Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırım sinyali

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christina Lagarde, piyasaların ECB'nin Temmuz ayında faiz artırımına gideceği beklentilerini pekiştiren bir aç açıklama yaptı.

Foreks'de yer alan habere göre ECB'nin tahvil alım programının üçüncü çeyreğinde başlarında sona erdirmesinin büyük olasılık olduğunu vurgulayan Lagarde, varlık alımları bittikten birkaç hafta sonra faiz artırımının gelebileceğini söyledi.

"Benim beklentim tahvil alımlarını üçüncü çeyreğin başlarında tamamlanacağı yönünde" diye konuşan Lagarde, "İlk faiz artırımı ise, ECB'nin ileri dönük yönlendirmesinde işaret ettiği gibi varlık alımları tamamlandıktan bir süre sonra olacak. Buradaki bir süre sadece birkaç hafta anlamına gelebilir'" dedi.