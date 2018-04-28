T24 LogoT24 Logo
Spor

Avrupa Judo Şampiyonası sona erdi

İSTANBUL / DHA Avrupa Judo Şampiyonası'nın son gününde tatamiye çıkan Türk sporcular kürsünün uzağında kaldılar

28 Nisan 2018 20:36

İSTANBUL / DHA

Avrupa Judo Şampiyonası\'nın son gününde tatamiye çıkan Türk sporcular kürsünün uzağında kaldılar. Türkiye, organizasyonu tek bronz madalya ile tamamladı.
İsrail\'in Tel Aviv kentinde yapılan Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası\'nın son gününde judokalarımız madalya dışında kaldılar.
+78 Kg\'da Kayra Sayit ilk turda Macar rakibini ipponladı. Çeyrek finalde Fransız rakibi karşısında dizinde problem yaşayınca yenildi ve repesaja kaldı. Bu turda Ukraynalı rakibiyle yaptığı müsabakada dizindeki sakatlık nedeniyle fazla etkili olamadı ve yedincilikte kaldı.
Erkekler 90 Kg\'da Batuhan Efemgil ilk turu bay geçti. İkinci maçında Litvanyalı rakibi önünde 1-0 geride götürdüğü mücadeleyi ipponla kazandı. Üçüncü turda Macar rakibini ise son saniyede ipponla geride bırakarak çeyrek finalde Sırp rakibiyle karşılaştı. Bu mücadeleyi kaybeden Batuhan Efemgil, repesaja kaldı. Belarus\'lu rakibine normal süresi karşılıklı waza-ari puanlarıyla tamamlanan müsabakanın skor bölümünde yenildi ve sıralamada yedinci oldu.
+78 Kg\'daki diğer judokamız Sebile Akbulut, ilk turda Bosna Hersekli rakibi karşısında müsabakanın ikinci dakikasında sakatlanarak mücadeleyi yarıda bırakmak zorunda kaldı ve elendi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Avrupa JudoTürkTürkiyeTel AvivBüyükler Avrupa JudoKg Kayra SayitMacarFransızBuUkraynalıErkeklerKg Batuhan EfemgilLitvanyalıSırpBatuhan EfemgilBelarusKgSebile AkbulutBosna Hersekli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24