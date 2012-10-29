Avrupa dondurucu soğuğa teslim oldu; 3 ölü

Avrupa'ya kış erken geldi. Polonya, Rusya, Fransa ve Almanya'ya yılın ilk karı yağdı. Polonya'da dondurucu soğuk 3 can aldı. Fransa'da 7 bölgede turuncu alarm ilan edildi. İtalya'nın Venedik kentinde de sağanak nedeniyle meydan ve sokaklar sular altında kaldı.

Avrupa, erken gelen kışın etkisi altında... Polonya'da dondurucu soğuk 3 can aldı.

Başkent Varşova'da 70 bin ev elektriksiz kaldı, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'ya da yılın ilk karı yağdı.

Moskova, ekim ayında son yıllarda ölçülen en çok yağışını aldı. Uzmanlar, ülkenin son 20 yılın en uzun ve en soğuk kışını yaşayabileceğini söylüyor.

Fransa'da kar yağışı ve fırtına nedeniyle 7 bölgede turuncu alarm verildi. Isere kentinde bazı bölgelerde yollar kapandı, arabalar kar altında kaldı.

Bölgede 50 bini aşkın evde elektrik kesintileri yaşandı.

Karın beyaza bürüdüğü bir diğer ülke Almanya. Erken yağan kar, Thüringen, Saxonya ve Hesse eyaletlerinde trafiği felç etti.

Kar kalınlığı bazı bölgelerde 20 santimetreyi buldu. Karın kayganlaştırdığı yollarda çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

İtalya ise sular altında... Venedik'in ünlü San Marco Meydanı sulara teslim oldu. Yoğun yağış; yolları, dükkanları sular altında bıraktı.

Bazı dükkan ve restoranlar yükselen sel suları nedeniyle kapılarını açamadı. Ancak pek çok turist, olumsuz hava koşullarına aldırış etmedi. (cnnturk.com)