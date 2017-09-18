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Spor

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda zafer Slovenya'nın

Slovenya - Sırbistan: 93-85 İSTANBUL, (DHA) -  SALON: Sinan Erdem Spor Salonu SLOVENYA: Randolph 11, Rebec, Dragic 35, Nikolic 4, Prepelic 21, Muric 5, Blazic 7, Vidmar 2, Zagorac, Dimec, Cancar, Doncic 8 SIRBİSTAN: Macvan 18, Bogdanovic 22, Lucic 9, Mi

18 Eylül 2017 02:38

Slovenya - Sırbistan: 93-85

İSTANBUL, (DHA) - 

SALON: Sinan Erdem Spor Salonu
SLOVENYA: Randolph 11, Rebec, Dragic 35, Nikolic 4, Prepelic 21, Muric 5, Blazic 7, Vidmar 2, Zagorac, Dimec, Cancar, Doncic 8
SIRBİSTAN: Macvan 18, Bogdanovic 22, Lucic 9, Milosavljevic 2, Bircevic 8, Stimac 2, Lazic, Micic 4, Guduric 6, Jovic 2, Kuzmic 6, Marjanovic 6
1. PERİYOT: 20-22 
DEVRE: 56-47 
3. PERİYOT: 71-67 

Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Sırbistan\'ı 93-85 mağlup eden Slovenya, şampiyonluğa ulaştı.
Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreği, 22-20\'lik Sırbistan üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyotta oyun üstünlüğünü rakibine veren Sırplar, devreye 56-47 geride girdi.
Üçüncü periyotta tekrardan oyuna ortak olan Sırbistan, son çeyreğe girerken farkı 4\'e kadar indirdi. Mücadelenin son bölümünde rakibine üstünlük sağlayan Slovenya, tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Mücadelenin en skorer ismi attığı 35 sayıyla Sloven oyuncu Goran Dragic olurken, Sırbistan\'dan Bogdan Bogdanovic 22 sayı üretti.
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