Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda zafer Slovenya'nın

Slovenya - Sırbistan: 93-85

İSTANBUL, (DHA) -

SALON: Sinan Erdem Spor Salonu

SLOVENYA: Randolph 11, Rebec, Dragic 35, Nikolic 4, Prepelic 21, Muric 5, Blazic 7, Vidmar 2, Zagorac, Dimec, Cancar, Doncic 8

SIRBİSTAN: Macvan 18, Bogdanovic 22, Lucic 9, Milosavljevic 2, Bircevic 8, Stimac 2, Lazic, Micic 4, Guduric 6, Jovic 2, Kuzmic 6, Marjanovic 6

1. PERİYOT: 20-22

DEVRE: 56-47

3. PERİYOT: 71-67

Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Sırbistan\'ı 93-85 mağlup eden Slovenya, şampiyonluğa ulaştı.

Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreği, 22-20\'lik Sırbistan üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyotta oyun üstünlüğünü rakibine veren Sırplar, devreye 56-47 geride girdi.

Üçüncü periyotta tekrardan oyuna ortak olan Sırbistan, son çeyreğe girerken farkı 4\'e kadar indirdi. Mücadelenin son bölümünde rakibine üstünlük sağlayan Slovenya, tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Mücadelenin en skorer ismi attığı 35 sayıyla Sloven oyuncu Goran Dragic olurken, Sırbistan\'dan Bogdan Bogdanovic 22 sayı üretti.

BAŞBAKAN YILDIRIM, SLOVENYA, ESTONYA VE SIRBİSTAN BAŞBAKANLARIYLA FİNALİ İZLEDİ

Başbakan Binali Yıldırım dev finali, Estonya Başbakanı Jüri Ratas ve eşi Karin Ratas, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ve Slovenya Başbakanı Miro Cerar ile birlikte izledi.

DEMİRÖREN, UEFA BAŞKANI CEFERİN İLE SALONDAKİ YERİNİ ALDI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Sırbistan ile Slovenya arasında oynanan Avrupa Basketbol Şampiyonası final mücadelesi için UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile birlikte salondaki yerini aldı.

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