Avda tüfeği ateş alınca bacağından yaralandı

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA\'da, ava çıkan Erkan Akın, elindeki tüfeğin ateş alması sonucu bacağından vurularak, yaralandı. Acil Çağrı Merkezi\'ni arayarak, yardım isteyen Akın; AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin kendisine ulaşmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında, merkeze bağlı Direkli köyü kırsalında meydana geldi. Avlanmak için sabah saatlerinde köyden ayrılan Erkan Akın\'ın elindeki av tüfeği, dağda yürüdüğü sırada ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların bacağına isabet etmesi sonucu yaralanan Akın, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Isparta Valiliği Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı Akın\'ın bulunduğu noktanın koordinatlarını aldı. Bunun üzerine önce köye ardından da yaklaşık 1 saatlik yürüyüş sonrası Akın\'ın bulunduğu yere ulaşıldı. Sedyeye konularak, dağlık alandan indirilen Akın, ambulansla Isparta Şehir Hastanesi\'ne götürüldü. Tedaviye alınan Erkan Akın\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.