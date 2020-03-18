Avatar 2'nin çekimleri durduruldu

İlk 3 boyutlu film Avatar'ın devam filminin Yeni Zelanda'daki çekimleri yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durduruldu.

Avatar, 2009’da vizyona girmiş ve ilk 3 boyutlu film olma özelliğini elde etmişti. Film, gişede de rekor kırmıştı. Yapımcılar bir süredir filmin ikincisi için çalışmalara başlamıştı.



Çekimler de Yeni Zelanda’da sürüyordu. Ancak dünyayı sarsan Koronavirüs Avatar 2’nin de çekimlerine etki etti.

Yapımcı Jon Landau, New Zealand Herald’a yaptığı açıklamada salgın nedeniyle çekimlerin Nisan ayına ertelendiğini söyledi.



Landau, "Küresel bir krizin ortasındayız. Bu film endüstrisiyle ilgili bir şey değil. Bence hepimiz yapabileceğimiz her şeyi yapmalıyız" diye konuştu.



Filmin dijital şirketi 1 milyar dolarlık yapımın görsel efektleri üzerinde çalışmaya sürdüreceğini duyurdu.

2021'de gösterime girmesi planlanan Avatar 2’nin ardından üç film daha çekilecek. Bu filmler sırasıyla 2023'te, 2025'te ve 2027'de gösterime girecek.

Avatar'ın ilk filmi 2 milyar 789 milyon dolarlık hasılat elde etmişti.