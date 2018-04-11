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Av tüfeğiyle bakkalı öldüren tutuklandı

Burhan CEYHAN/GERMENCİK (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Germencik ilçesinde, borç-alacak yüzünden çıkan kavgada, bakkal Serkan Horzum'u (45) av tüfeğiyle vurarak öldüren Selim Cesur (53) tutuklandı

11 Nisan 2018 22:15

Burhan CEYHAN/GERMENCİK (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Germencik ilçesinde, borç-alacak yüzünden çıkan kavgada, bakkal Serkan Horzum\'u (45) av tüfeğiyle vurarak öldüren Selim Cesur (53) tutuklandı.
Olay, dün saat 15.30 sıralarında Hıdırbeyli Mahallesi\'nde meydana geldi. Selim Cesur ile mahallede bakkal işleten Serkan Horzum arasında iddiaya göre borç-alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından evden ruhsatsız pompalı tüfeğini alarak bakkala gelen Cesur, Horzum\'a ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Serkan Horzum\'un vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Horzum kanlar içinde yere yığılırken, Cesur ise olayın yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Serkan Horzum\'un öldüğünü belirledi. Horzum\'un cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.
Jandarma, kaçan Selim Cesur\'u kısa sürede olayda kullandığı tüfekle birlikte evinde yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen Cesur, mahkemece tutuklandı.

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