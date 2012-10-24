Auschwitz fotoğrafçısı Wilhelm Brasse öldü

Fulya Canşen - Almanya

Polonya’daki toplama kampları Auschwitz-Birkanu’nun fotoğrafçısı Wilhelm Brasse 95 yaşında hayata veda etti.

Kendisi de Yahudi olan Avusturyalı Brasse, kamp komutanı Rudolf Höss tarafından Auschwitz ve Birkenau’daki dramı belgelemeye zorlanmıştı.

Wilhelm Brasse, 31 Ağustos 1941’de Macaristan sınırında yakalanınca Auschwitz kampına getirilmiş, Almanca konuştuğu ve fotoğrafçılık eğitimi aldığı için hayatına karşılık fotoğraf çekmekle görevlendirilmişti.

5000 kadar Yahudi’nin fotoğrafını çektiğini söyleyen Brasse’nin fotoğrafları Yahudi soykırımının sistematiğini belgelemek açısından dikkat çekiciydi.

Brasse sadece soykırım kurbanlarının değil, kimlik çıkarmak ve ailesine göndermek için SS subayları ile Yahudiler üzerinde ırkçı deneyler yapan Doktor Josef Mengele’nin çalışmalarının da fotoğraflarını çekmişti.

800 Polonyalı ve Rus’un ölümüne neden olan ilk Zyklon-B denemesini de belgelemekle görevlendirilen Wilhelm Brasse, verdiği bir röportajda, kendisine en ağır gelen durumun, SS subaylarının katliamdan duyduğu zevki görüntülemek olduğunu söylemişti. Brasse, çektiği fotoğrafların ve negatiflerin yakılması emrine rağmen belge niteliği taşıyanların bir kısmını saklamayı başarmıştı.

Auschwitz’den Mauthausen toplama kampına nakledilen Brasse, Amerikan askerleri tarafından 5 Mayıs 1945 tarihinde açlıktan ölmek üzereyken kurtarılmıştı.

Geçtiğimiz Pazar günü de Auschwitz toplama kampından kurtulan en yaşlı Yahudi 108 yaşında hayata veda etmişti.

Nazilere karşı örgütlenmeye katkıda bulunan Polonyalı öğretmen 1942’de Gestapo tarafından yakalanıp Auschwitz toplama kampına gönderilmişti. Auschwitz ve Birkenau toplama kamplarında 1 milyondan fazla kişi hayatını kaybetti.