T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Auschwitz fotoğrafçısı Wilhelm Brasse öldü

Brasse'nin fotoğrafları Yahudi soykırımının sistematiğini belgelemek açısından dikkat çekiciydi

24 Ekim 2012 16:22

Fulya Canşen - Almanya

 

Polonya’daki toplama kampları Auschwitz-Birkanu’nun fotoğrafçısı Wilhelm Brasse 95 yaşında hayata veda etti.

Kendisi de Yahudi olan Avusturyalı Brasse, kamp komutanı Rudolf Höss tarafından Auschwitz ve Birkenau’daki dramı belgelemeye zorlanmıştı.

\\

 

 

 

 

 

Wilhelm Brasse, 31 Ağustos 1941’de Macaristan sınırında yakalanınca Auschwitz kampına getirilmiş, Almanca konuştuğu ve fotoğrafçılık eğitimi aldığı için hayatına karşılık fotoğraf çekmekle görevlendirilmişti.

5000 kadar Yahudi’nin fotoğrafını çektiğini söyleyen Brasse’nin fotoğrafları Yahudi soykırımının sistematiğini belgelemek açısından dikkat çekiciydi.

Brasse sadece soykırım kurbanlarının değil, kimlik çıkarmak ve ailesine göndermek için SS subayları ile Yahudiler üzerinde ırkçı deneyler yapan Doktor Josef Mengele’nin çalışmalarının da fotoğraflarını çekmişti.

\

800 Polonyalı ve Rus’un ölümüne neden olan ilk Zyklon-B denemesini de belgelemekle görevlendirilen Wilhelm Brasse, verdiği bir röportajda, kendisine en ağır gelen durumun, SS subaylarının katliamdan duyduğu zevki görüntülemek olduğunu söylemişti. Brasse, çektiği fotoğrafların ve negatiflerin yakılması emrine rağmen belge niteliği taşıyanların bir kısmını saklamayı başarmıştı.

Auschwitz’den Mauthausen toplama kampına nakledilen Brasse, Amerikan askerleri tarafından 5 Mayıs 1945 tarihinde açlıktan ölmek üzereyken kurtarılmıştı.

Geçtiğimiz Pazar günü de Auschwitz toplama kampından kurtulan en yaşlı Yahudi 108 yaşında hayata veda etmişti.

Nazilere karşı örgütlenmeye katkıda bulunan Polonyalı öğretmen 1942’de Gestapo tarafından yakalanıp Auschwitz toplama kampına gönderilmişti. Auschwitz ve Birkenau toplama kamplarında 1 milyondan fazla kişi hayatını kaybetti.

ETİKETLER

Wilhelm BrasseAuschwitzalmanyapolonyayahudi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24