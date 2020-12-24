Atlas Sineması yeni haliyle 2021'de açılıyor

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Atlas Sineması, içinde sinema müzesinin de olacağı yeni konseptiyle 2021’in ilk aylarında kapılarını açacak. Yaklaşık 150 yıllık binada bulunan Atlas Sineması'nda iki yıldır süren restorasyon çalışmalarının sonuna gelindi.

Hürriyet'ten Ömer Erbil'in haberine göre, Atlas Sineması'nın Eylül ayında açılması planlanırken pandemi nedeniyle ertelendi. Atlas Pasajı'ndaki restorasyon çalışmalarıyla birlikte teşhir ve tanzim çalışmalarında da sona gelindiği belirtildi.

Yeni bir sinema müzesi

Atlas Sineması'nın bir bölümüne sinema müzesi yapıldığı duyuruldu. Sinema galalarının, festival açılışlarının burada yapılması planlandı. Tarihi yapıda İstanbul Sinema Müzesi ile birlikte kalıcı koleksiyonlar, geçici sergilerin de olacağı farklı bir konsept ile sinemaseverlerin hizmetine sunulacak.

Müze kapsamında etkileşimli dijital birimler, süreli sergi alanı, genç sinemacıların faydalanabilecekleri Türk sinemasının dijital arşivi ve uluslararası veri tabanlarına erişiminin sağlanacağı ortak çalışma alanı ve kütüphane olacağı açıklandı. Engelli vatandaşların ziyaretine uygun projelendirilen Sinema Müzesi’nde, İstanbul’u ziyaret eden yabancı turistlerin müze içeriğine doğrudan erişimlerini sağlayacak çoklu dil seçenekli dijital rehber uygulaması da düzenlendi.