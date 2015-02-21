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Ekonomi
Deutsche Welle

'Atina'nın gerçekleri kavrama vakti geldi'

Yunanistan'la yaşanan borç tartışmasını değerlendiren uzmanlar, Avrupa'nın güvenilirliği ve para biriminin de tehlikeye atılma ihtimaline dikkat çekiyor.

21 Şubat 2015 16:15


Yunanistan hükümeti, Avrupalı kreditörlerle borçların geri ödenmesi konusunda daha önce yapılan anlaşmaların askıya alınarak kendilerine yeniden kredi verilmesini talep ediyor. Ancak Almanya, Yunanistan'ın bu talebine karşı çıkıyor. Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble'ye göre, Yunanistan konusunda izlenen politikanın değiştirilmesini gerektirecek geçerli hiç bir neden yok.

'Schäuble'nin tavrı doğru'

Alman Ekonomi Enstitüsü Direktörü Michael Hüther, Wolfgang Schäuble'nin Yunanistan konusunda takındığı bu sert tavrın yerinde olduğunu belirtiyor. Hüther, Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nde kalıp kalmama hususunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini ve bölgeden ayrılmasının refah düzeyinin düşmesi anlamına geleceğini söyledi. Hüther şöyle devam etti:

"Ancak Yunan hükümetinin ilk icraatları bu beklentilerin tersine gelişti. Devlet memurlarının sayılarının artırılması, özelleştirmelere son verilmesi anlaşmalara zıt uygulamalardı. Yunan hükümeti işin aslını bir şekilde kavramalı. Aksi halde bunların sonucuna Avrupa katlanır ama Yunanistan'ın katlanması mümkün olmaz."

Özellikle Almanya'nın Yunanistan konusunda şu ana kadar sergilediği tutumdan vazgeçerek, yeni bir strateji belirlemesini gerektirecek bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Hüther, Almanya gibi düşünen ülkelerin de olduğunu ifade ederek Atina'nın Berlin'i yok sayma gibi bir düşünceye kapılmamasını öneriyor.

Avrupa fonlarından yararlanan diğer ülkeler

Daha önce ekonomik kriz nedeniyle Yunanistan gibi yardım fonlarından yararlanan ülkeler olduğunu hatırlatan Hüther, Avrupa'nın bu ülkelere karşı adil bir tutum sergilemekle de görevli olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu durum, geriye dönüp baktığımızda eski kriz ülkelerinden ne İtalya'da ne de Fransa'da yaşandı. Diğer Euro Grubu ülkeleri de durumu böyle değerlendiriyorlar. Bu ülkelerin tümü, Avrupa'nın güvenilirliğinin ve para birimini tehlikeye atılacağını düşünüyorlar. Bu yüzden artık Yunanistan'ın gerçekleri kavrama vakti gelmiştir."

Ekonomi uzmanı Michael Hüther, Yunanistan'da başa gelen hükümetin halkına verdiği vaatlerini yerine getirerken, ülkesinin geleceğini tehlikeye atmaması gerektiğinin de altını çizdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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