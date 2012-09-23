T24 LogoT24 Logo
Dünya

Atina'da Müslümanlar polisle çatıştı

Başka olayların çıkmaması amacıyla şehir merkezindeki ana caddeler saatlerce trafiğe kapalı kaldı

23 Eylül 2012 21:13

“Müslümanların Masumiyeti” adlı İslam karşıtı filmi protesto etmek isteyen çeşitli ülke vatandaşı 600 Müslüman, Yunanistan’ın başkenti Atina’da polisle çatıştı.

Şehir merkezindeki Omonia meydanında toplanan göstericiler, ABD’nin Atina Büyükelçiliği’ne doğru yürümeye başladı.
 
Polis, Stadiu Caddesi’nde yolu kapatarak göstericilerin ABD Büyükelçiliği’ne yürümesine izin vermedi.
 
Göstericilerden bazıları taş ve şişe atarak polis barikatını aşmaya çalıştı. Polis göz yaşartıcı gaz kullanarak göstericileri dağıttı.
 

ETİKETLER

atinamüslümanlarpoliis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24