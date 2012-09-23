Atina'da Müslümanlar polisle çatıştı

“Müslümanların Masumiyeti” adlı İslam karşıtı filmi protesto etmek isteyen çeşitli ülke vatandaşı 600 Müslüman, Yunanistan’ın başkenti Atina’da polisle çatıştı.
Şehir merkezindeki Omonia meydanında toplanan göstericiler, ABD’nin Atina Büyükelçiliği’ne doğru yürümeye başladı.
Polis, Stadiu Caddesi’nde yolu kapatarak göstericilerin ABD Büyükelçiliği’ne yürümesine izin vermedi.
Göstericilerden bazıları taş ve şişe atarak polis barikatını aşmaya çalıştı. Polis göz yaşartıcı gaz kullanarak göstericileri dağıttı.