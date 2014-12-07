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Atina'da Berkin ile Aleksis yan yana

Pankartta Berkin’in fotoğrafı altında 'Kardeşimsin Aleksis', Aleksis’in fotoğrafı altında da 'Kardeşimsin Berkin' denildi

07 Aralık 2014 21:15

Berkin Elvan, Yunanistan'ın başkenti Atina'da 16 yaşındaki Aleksis Grigoropulos'un polis memuru Epaminontas Korkoneas'ın tabancasından çıkan kurşunla ölümünün 6'ncı yılında düzenlenen protesto gösterisinde unutulmadı.

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre geçen cumartesi düzenlenen gösteride, şehir merkezindeki Stadiu caddesinde Berkin ve Aleksis’in fotoğraflarının yer aldığı bir pankart da asıldı.

Ortasında “Katil devlettir” yazılı pankartta Berkin’in fotoğrafı altında “Kardeşimsin Aleksis”, Aleksis’in fotoğrafı altında da “Kardeşimsin Berkin” denildi.

Atina’da 5 bin kişinin katıldığı gösteride çıkan olaylarda 12 polis yaralandı. Çok sayıda dükkanın vitrin camları kırıldı. 15 yaşındaki Berkin Elvan geçen yıl Gezi olayları sırasında ekmek almaya çıktığı sırada başına isabet eden gaz fişeği sonucu komaya girmiş, bu yıl 11 Mart’ta da hayatını kaybetmişti.

 

 

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