Atina para transferini yumuşattı



Bankalardan yüksek oranlarda nakit çıkışı olabileceği endişesi ile ülke içindek para transferine kısıtlama getiren Yunan hükümeti, kontrolleri gevşetme kararı aldı.

Buna göre Yunanlar resmi makamlardan izin almadan ayda 500 euroya kadar yurtdışına havale yapabilecek. Ayrıca yurtdışında eğitim gören Yunanlara yılın her çeyreğinde 8 bin euroya kadar havale yapılabilecek. Kısıtlamalar nedeniyle bu oran 5 bin euro ile sınırlandırılmıştı.

Karar, salı günü resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yunan hükümeti finans sisteminde istikrarı sağlamak ve mali kriz nedeniyle bankalardan yüksek meblağlarda para çekilmesini önlemek için 29 Haziran'da para transferine sıkı kontroller uygulanmasına karar vermişti.

Yunanlar, kontroller uyarınca banka hesaplarından haftada en fazla 420 euroya kadar nakit para çekebiliyor.