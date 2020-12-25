Atilla Taş: Bal gibi ''çıplak arama'' yapıldı bana da

T24 Haber Merkezi



HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu tarafından gündeme getirilen ‘’çıplak arama’’ iddialarıyla ilgili müzisyen Atilla Taş kendisinin de benzer muameleye maruz kaldığını açıkladı.

Cezaevinde geçirdiği günleri " Sakıncalı Çökelek" ismiyle kitaplaştıran Atilla Taş, kitabında yer alan çıplak aramayla ilgili bir paragrafı paylaştı. Sosyal medya hesabından ilgili bölümü paylaşan Taş, ‘’ Kardeşim ben Alkatraz da mı yattım hapsi? Bal gibi çıplak arama yapıldı bana da! Bir iç çamaşırıyla kaldık! Onu da silkelettiler! Az delikanlı olun be" diye yazdı.





T24’e konuşan Atilla Taş, ‘’Çıplak aramada sizi soyup eğilmenizi ve öksürmenizi isteyebiliyorlar. Bundan çok korkuyordum ve çıplak arama olması durumunda karşı çıkacaktım. Çıplak arama yapıldı, küçücük bir odada duruyorsunuz zaten, üç kişi bile aynı anda duramaz. İç çamaşırlarımla kaldım. Onu da silkelememi istediler. Anlatması çok zor’’ dedi.



T24’e konuşan Atilla Taş, ‘’Çıplak aramada sizi soyup eğilmenizi ve öksürmenizi isteyebiliyorlar. Bundan çok korkuyordum ve çıplak arama olması durumunda karşı çıkacaktım. Çıplak arama yapıldı, küçücük bir odada duruyorsunuz zaten, üç kişi bile aynı anda duramaz. İç çamaşırlarımla kaldım. Onu da silkelememi istediler. Anlatması çok zor’’ dedi.





Cezaevinde geçirdiği günleri ünlü olduğu gerekçesiyle zor geçirmediğini söyleyen Taş, ‘’İyi gardiyanlar da vardı kötü gardiyanlar da. Herkes için demiyorum fakat bir keresinde iki gardiyan üstüme gelip beni duvara sıkıştırmıştı. Sonrasında ben de ’Vursanıza’ diyerek tepki gösterdim. Baş memur geldi ve onları tahrik ettiğimi söyledi vursana diyerek. Gözlerinden ateş çıkıyordu. Ünlü bir isim olmasaydım beni orada öldürürlerdi’’ şeklinde konuştu.



Cezaevinde yaşanacak herhangi bir olayda başvurulacak bir makam olmadığını vurgulayan Atilla Taş, ‘’Kimi kime şikayet edeceksiniz? Hakimler ilgilenmiyor. Ünlü olmasaydım başıma neler gelirdi bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Cezaevinde geçirdiği günleri ünlü olduğu gerekçesiyle zor geçirmediğini söyleyen Taş, ‘’İyi gardiyanlar da vardı kötü gardiyanlar da. Herkes için demiyorum fakat bir keresinde iki gardiyan üstüme gelip beni duvara sıkıştırmıştı. Sonrasında ben de ’Vursanıza’ diyerek tepki gösterdim. Baş memur geldi ve onları tahrik ettiğimi söyledi vursana diyerek. Gözlerinden ateş çıkıyordu. Ünlü bir isim olmasaydım beni orada öldürürlerdi’’ şeklinde konuştu.Cezaevinde yaşanacak herhangi bir olayda başvurulacak bir makam olmadığını vurgulayan Atilla Taş, ‘’Kimi kime şikayet edeceksiniz? Hakimler ilgilenmiyor. Ünlü olmasaydım başıma neler gelirdi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Atilla Taş'ın 2018’de yayımlanan Sakıncalı Çökelek isimli kitabından çıplak aramayla ilgili bölüm şöyle: