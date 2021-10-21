Sinema eleştirmeni, yazar, gazeteci Atilla Dorsay, Puslu Yayıncılık ve Puslu Kitabevi’nin düzenlediği Edebiyat Günleri kapsamında 23 Ekim’de İstanbul Arnavutköy’de, kitaplarını imzalayacak.

23 Ekim Cumartesi günü saat 15:00’te Avlu34 AVM’deki Puslu Kitabevi'nde okuyucuları ile bir araya gelecek olan yazar Atilla Dorsay, Türk ve Dünya sineması konulu bir söyleşi gerçekleştirecek.

Söyleşi ve imza programı sonrası Puslu Yayıncılık ve Puslu Kitabevi tarafından Atilla Dorsay’a Yaşam Boyu Onur Ödülü takdim edilecek.