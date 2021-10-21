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Kültür-Sanat

Atilla Dorsay'a Yaşam Boyu Onur Ödülü

23 Ekim'de Arnavutköy'deki Puslu Kitabevi'nde düzenlenecek imza ve söyleşi etkinliğini ardından sinema eleştirmeni ve yazar Atilla Dorsay'a Yaşam Boyu Onur Ödülü takdim edilecek.

21 Ekim 2021 10:53

Sinema eleştirmeni, yazar, gazeteci  Atilla Dorsay, Puslu Yayıncılık ve Puslu Kitabevi’nin düzenlediği Edebiyat Günleri kapsamında 23 Ekim’de İstanbul Arnavutköy’de, kitaplarını imzalayacak.    

23 Ekim Cumartesi günü saat 15:00’te  Avlu34 AVM’deki Puslu Kitabevi'nde okuyucuları ile bir araya gelecek olan  yazar Atilla Dorsay, Türk ve Dünya sineması konulu bir söyleşi gerçekleştirecek.

Söyleşi ve imza programı sonrası Puslu Yayıncılık ve Puslu Kitabevi tarafından Atilla Dorsay’a Yaşam Boyu Onur Ödülü takdim edilecek.

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