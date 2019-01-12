T24 LogoT24 Logo
Spor

Atiker Konyaspor şut ve gol çalıştı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - ATİKER Konyaspor, devre arası kamp çalışmasını yaptığı Antalya'da yoğun yağmur altında hazırlıklarını sürdürdü

12 Ocak 2019 17:24

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) -

ATİKER Konyaspor, devre arası kamp çalışmasını yaptığı Antalya\'da yoğun yağmur altında hazırlıklarını sürdürdü.
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya\'da sürdüren Atiker Konyaspor, sabah saatlerinde idman gerçekleştirdi. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde salonda yapılan idman CORE ısınma ve ağırlık çalışması ile başladı. Sahada yapılan ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından antrenman pas çalışması ile devam etti. Yoğun yağmur altında yapılan antrenman şut ve gol çalışması ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan detaylar

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YANIKKONYA DHA ATİKER KonyasporAntalyaAtiker KonyasporTeknikKocamanCORESahadaYoğunGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Antrenmandan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24