Atiker Konyaspor, kamp için Bolu'ya gitti

Tolga YANIK / KONYA,(DHA) - ATİKER Konyaspor, sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

2018-2019 sezonunun hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başlayan yeşil-beyazlılar, ikinci çalışmasını bugün öğle saatlerinde gerçekleştirdi. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Tatlıcak Tesisleri\'nde gerçekleştirilen antrenmana izinli olan Serkan Kırıntılı, Samuel Eto’o, Deni Milosevic ve Wilfred Moke katılmadı. Oyuncular 11\'er dakikalık 3 seri üzerinden yapılan koşu ve açma-germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

Konyaspor, yapılan antrenmanın ardından sezonun ilk etap kamp çalışmasını yapacağı Bolu\'ya gitti. 16 Temmuz’da sona erecek birinci etap kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: \"Ali Turan, Selim Ay, Ömer Ali Şahiner, Volkan Fındıklı, Ferhat Öztorun, Nejc Skubic, Moryke Fofana, Mehdi Bourabia, Jens Jonsson, Musa Araz, Amir Hadziahmetovic, Vedat Bora, Adis Jahovic, Mustapha Yatabare, Abdou Razack Traore, Uğur Demirok, Mücahit Can Akçay, Savaş Polat, Mücahit Atalay, Enes Akgün, Ahmet Gökbayrak, Sertan Yİğenoğlu, Emre Sofuoğlu, Ali Yaşar, Ahmet Çolak.\"

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- Antrenmandan detaylar

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