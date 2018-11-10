Atiker Konyaspor - MKE Ankaragücü: 2-0

Tolga YANIK / KONYA (DHA)

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Suat Arslanbuğa (xx), Mehmet Kısal (xx), Murat Şener (xx)

ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx) - Skubic (xx), Diagne (xx)(Dk.73 Selim Ay x), Uğur Demirok (xxx), Ferhat Öztorun (xx)(Dk.64 Opanasenko x), Jevtovic (xx), Volkan Fındıklı (x)(Dk.46 Traore xx), Yatabare (xx), Milosevic (xxx), Jahovic (xx)

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan (xx) - Erdem Özgenç (xx), Kone (xx), Yalçın Ayhan (xx), Pinto (xx), Djedje (xx), Faty (xx), Kenan Özer (xx)(Dk.66 Cerci xx), Putsila (xx)(Dk.78 Kehinde x), Bifouma (xx), El Kabir (xx)(Dk.85 Mokhtar x)

GOLLER: Dk. 56 Faty (kk) Dk. 77 Fofana (Atiker Konyaspor)

SARI KARTLAR: Selim Ay (Atiker Konyaspor) - Djedje, Pinto (MKE Ankaragücü)

Spor Toto Süper Lig\'in 12\'nci haftasında Atiker Konyaspor, sahasında MKE Ankaragücü\'nü 2-0 mağlup etti.

6\'ncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Jahovic\'in sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp, oyuna alanına geri döndü.

15\'inci dakikada Milosevic\'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Jahovic\'in şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

20\'nci dakikada Milosevic\'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yatabare\'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

25\'inci dakikada Bifouma\'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Putsila\'nın kafa vuruşunda top kaleci Serkan\'da kaldı.

38\'inci dakikada Jahovic\'in pasında ceza sahasında topla buluşan Yatabere\'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

45+3\'üncü dakikada Fofana\'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buulşan Milosevic\'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

50\'nci dakikada Bifouma\'nın pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan El Kabir\'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

56\'ncı dakikada sağ kanattan Traore\'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Faty\'in kafasına çarpan top ağlarla buluştu: 1-0

77\'nci dakikada Milosevic\'in pasında ceza sahası içinde kaleci Korcan ile karşı karşıya kalan Fofana\'nın yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

79\'uncu dakikada hızlı gelişen Ankaragücü atağında ceza sahası içinde topla buluşan Cerci\'nin altıpas içerisinden şutunu kaleci Serkan kurtardı.

84\'üncü dakikada Traore\'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Fofana\'nın plase vuruşunda top kaleci Korcan\'da kaldı.

Karşılaşma, Atiker Konyaspor\'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)