Atatürk Havalimanı'nda kaçak kürk operasyonu

Murat ÇAKIR-İSTANBUL,(DHA)

ATATÜRK Havalimanı\'nda yurda kaçak olarak sokulmaya çalışılan kürk ve derilere el konuldu.

Geçtiğimiz Cuma günü Danimarka\'nın başkenti Kopenhag\'dan Atatürk Havalimanı\'na gelen G. G isimli Türk vatandaşı bir yolcunun valizlerini kontrol eden İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri kürk yapımında kullanılan 977 adet Çinçila kürkü ile Astragan olarak tabir edilen derileri buldu. Değeri yaklaşık 582 bin TL olan kürk ve derilere el konulurken G.G hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu\'na muhalefetten yasal işlem gerçekleştirildi.

VÜCUT GELİŞTİRME HAPLARI DA YAKALANDI

Ekiplerin ikinci operasyonu ise Türkiye\'ye kaçak ilaç sokmak isteyenlere yönelik oldu. Uganda\'dan İstanbul\'a gelen M.K isimli Türk yolcu ile J.K isimli Ugandalı yolcuların valizlerinde yapılan aramalarda değeri yaklaşık 66 bin lira olan 887 adet vücut geliştirme ilacı ile yine 40 adet tıbbi ilaç tespit edildi. İlaçlara el konulurken 2 yolcu hakkında da işlem yapıldı.

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