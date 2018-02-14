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Atatürk Havalimanı'nda kaçak kürk operasyonu

Murat ÇAKIR-İSTANBUL,(DHA) ATATÜRK Havalimanı'nda yurda kaçak olarak sokulmaya çalışılan kürk ve derilere el konuldu

14 Şubat 2018 15:33

Murat ÇAKIR-İSTANBUL,(DHA)
ATATÜRK Havalimanı\'nda yurda kaçak olarak sokulmaya çalışılan kürk ve derilere el konuldu. 
Geçtiğimiz Cuma günü Danimarka\'nın başkenti Kopenhag\'dan Atatürk Havalimanı\'na gelen G. G isimli Türk vatandaşı bir yolcunun valizlerini kontrol eden İstanbul  Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri kürk yapımında kullanılan 977 adet  Çinçila kürkü ile Astragan olarak tabir edilen derileri buldu. Değeri yaklaşık 582 bin TL olan kürk ve derilere  el konulurken  G.G hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu\'na muhalefetten yasal işlem gerçekleştirildi. 

VÜCUT GELİŞTİRME HAPLARI DA YAKALANDI 
Ekiplerin ikinci  operasyonu ise Türkiye\'ye kaçak  ilaç sokmak isteyenlere yönelik oldu. Uganda\'dan İstanbul\'a gelen M.K isimli Türk yolcu ile J.K isimli Ugandalı yolcuların valizlerinde yapılan aramalarda  değeri yaklaşık 66 bin lira olan 887 adet vücut geliştirme ilacı ile yine 40  adet tıbbi ilaç  tespit edildi. İlaçlara el konulurken 2 yolcu hakkında da işlem yapıldı.

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