Astronotları uzaya Ruslar taşıyacak



Rus uzaycılık dairesi Roskosmos ile varılan ve Uluslararası Uzay Laboratuarı ISS'e yapılan uçuşları kapsayan sözleşmenin mali portresi 490 milyon Dolar'ı buluyor. Amerikan Kongresi'nin yerli Boeing ve SpaceX şirketleri tarafından yeni uzay araçları geliştirmesi için yeterli kaynak ayırmaması nedeniyle Rusya'nın yardımına ihtiyaç duyulacağına da NASA'nın açıklamasında yer verildi.

NASA Başkanı Charles Bolden'in Kongre'ye gönderdiği yazıda, Başkan Barack Obama tarafından talep edilen mali kaynağın 2016 yılı bütçesine dahil edilmemesi durumunda Amerikan şirketlerinin 2017 yılına kadar insanlı uzay uçuşlarını mümkün kılamayacağı belirtildi. NASA başkanı, gerekli olan 1 milyar 240 milyon Dolar Kongre tarafından onaylanmadığı sürece Rusya'ya olan bağımlılığın ortadan kaldırılamayacağını söyledi.

Doğu Ukrayna anlaşmazlığı Rusya ile ABD arasında gerginliğe yol açmış ve ABD Rusya'ya kapsamlı yaptırım uygulamaya başlamıştı. Amerikan Kongresi'nde çoğunluğa sahip olan Cumhuriyetçi Parti NASA bütçesine talep edilenden çok daha az ek kaynak ayrılmasını istiyor.