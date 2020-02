Aslı Gökyokuş: 80 yaşında bir annenin kollarından çekiştirilerek sürüklenmesini hazmedemiyorum

2000 yılında ‘Neresindeyim’ adlı albümüyle müzik hayatına başlayan, sonrasında da ‘Su Gibi’ albümüyle Rock müzikteki yerini sağlamlaştıran Aslı Gökyokuş’tan yeni albüm geldi. Düzenlemelerini Alen Konakoğlu, Selim Öztunç ve Gökhan Büyükkara’nın yaptığı 11’i yeni olmak üzere toplam 16 şarkı bulunan ve Arpej yapım etiketiyle çıkan “Dünya” albümünde Gökyokuş, 5 şarkısını da yeniden yorumladı. Albümünde “Anneler Affetmez Sizi” isimli şarkıya da yer veren Gökyokuş, Cumartesi Anneleri'nin 700. yıl eylemine yapılan müdahaleyi hatırlatarak “Oğlunu ya da kızını kaybetmiş 80 yaşında bir annenin kollarından çekiştirilerek sürüklenmesini hazmedemiyorum” dedi. Gökyokuş, şarkının müdahale öncesi kaydedildiğini de ifade etti.

BirGün gazetesinden Burak Abatay, Gökyokuş ile yeni albümünü konuştu. Gökyokuş’un açıklamalarından bir kısım şöyle:

Üç Cemre single’ı ve Büyüdük maxi single’ını yayımlamıştınız ancak 14 sene albüm yapmadınız. Geçen zaman içerisinde neler değişti?

Bir kere ülke değişti. Ülke değişince psikolojimiz değişti; o değişince de biz değiştik. Bu sadece benle ilgili değil etrafımda gördüğüm herkeste var. Daha depresif, agresif ve umutsuzuz. Ben de bundan kendimce nasibimi aldım. Müzik yaparken de tabii bu her şekilde albüme tesir etti. Bu albüm asla politik bir albüm değil. Bunun altını çizmek istiyorum. Mesaj verme kaygısında bir müzisyen değilim. Bunu hiçbir zaman sevmedim. Ama tavrını belli eden bir albüm diyebilirim. Böyle bir dönemde böyle bir psikolojideyken bir sürü insan, dünyada ya da ülkede, zor dönemlerden geçerken hiçbir şeye dokunmadan bir albüm yapmayı kendime yakıştıramazdım. Olduğum insana yakıştıramazdım. İster istemez hayatla ilgili, acılarla, mutluluklarla, doğumla, ölümle, savaşla barışla, küresel iklim değişikliğiyle ilgili şeyler bu albümde var.

Tıpkı Cumartesi Anneleri’ne ya da Gülsüm Elvan’a yazdığınızı düşündüğüm Anneler Affetmez Sizi şarkısı gibi.

Anneler Affetmez şarkısı seneler önce yazılmış bir şarkı. Orada söylediğin annelerin hepsi var. Sadece bizim toplumumuzda yaşananlara ya da kültürel olarak bakmıyorum. Dünyada da çok fazla acı çeken anne var. Bir çocuğun ölmesi çok ağır bir şey. Yaş hiçbir şey fark etmiyor. Anne için çocuğu her zaman onun bebeği. Ben 40 yaşındayım annem için öyleyim, sen öylesin. Ama küçük yaşta bir çocuğa bir şey olduğu zaman bütün toplum ondan etkileniyor. Etkilenmeyenleri gördüğün zaman çok ağır geliyor. Çünkü o zaman insanlığı sorgulamaya başlıyorsun. İnançlardan ve ideolojilerden bağımsız olarak bir çocuğun dünyanın neresinde olursa olsun hayatını kaybetmesinin hepimiz için çok ağır ve kabul edilemez bir şey olması gerekiyor. Nedeninin benim insanlık anlayışımda bir önemi yok.

Şarkıyı kaydettiğinizde Cumartesi Anneleri’ne Galatasaray Meydanı kapatılmış mıydı?

Bu şarkıyı kaydettik, ondan sonra Cumartesi Anneleri ile ilgili son kriz yaşandı. Hatta ben dedim ki, insanlar bunun için yazdığımızı düşünecekler. Oysaki şarkı kaydolmuştu bile. Ama üzücü. Oğlunu ya da kızını kaybetmiş 80 yaşında bir annenin kollarından çekiştirilerek sürüklenmesini hazmedemiyorum. Bunu anne olarak da bakmamak lazım, baba da olabilirdi. Geçtiğimiz yıllarda çok fazla bombalı saldırı yaşandı. Her hafta maça gittiğim Beşiktaş stadının önünde dahi patlama oldu. Şehrin her yeri ağlıyordu. Ankara’da, Diyarbakır’da olanlar… İnsanlara karşı hassas bir şekilde empatiyle bakmaya çalışan herkesin böyle boş yere giden her hayat için üzülüyor olması ve başka hayatların da böyle yitmemesi için mücadele ediyor olması lazım. Bunun için de birlikte mücadele etmek lazım. Hepimizin, bütün ülkenin, politik görüşleri ayırmadan, birlikte birbirimizi anlamamız gerekiyor. Bunu unuttuk. Bunu biraz daha hatırlayabilirsek, köylerde tamamen farklı düşüncelerdeki insanların birbirlerine kapılarını açtıkları, birbirlerini evlerine davet ettikleri zamanlara geri dönebilirsek çok güzel olur.

Albümü dönecek olursak kimlerle beraber kaydettiniz?

Alen Konakoğlu’ndan bahsetmeden geçmek olmaz. Çok büyük emeği var. Keza grup arkadaşlarım Gökhan Büyükkaya ve Selim Öztunç’un da öyle. Benim için en büyük şans onların bu albümü en az benim kadar sevmesi ve sahiplenmesi oldu. Kendi albümleriymiş gibi emek sarf ettiler. Son 1,5 senedir Alen’in gecesi gündüzü bu albüm oldu. Buradan da ona teşekkür etmek istiyorum.

Söyleşinin tamamı için tıklayın.